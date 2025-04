Jasikevičius najboljši trener košarkarske Evrolige

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šarunas Jasikevičius je s Fenerbahčejem v rednem delu Evrolige zasedel drugo mesto s 23 zmagami in z 11 porazi. Turška zasedba bo v četrtfinalu evroligaške končnice igrala proti Parizu, ki je v 'play-in' turnirju premagal Real Madrid.

Litovec je postal prvi, ki je osvojil Evroligo kot igralec in bil kasneje imenovan za najboljšega trenerja tekmovanja. Kot igralec je osvojil štiri naslove prvaka v Evroligi, leta 2005 so ga imenovali za najkoristnejšega igralca (MVP) turnirja najboljše četverice. 49-letnik je kot trener osvojil tudi domača prvenstva v Litvi, Španiji in Turčiji.