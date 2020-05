Jasmine Jordan o svojem slavnem očetu: Šele zdaj spoznavam njegovo pravo veličino

"Glede na to, da sem rojena leta 1992, se jasno ne spomnim ničesar iz tistega prvega obdobja, ko je oče (Michael Jordan, op. p.) s Chicagom osvojil svoje prve tri naslove prvaka lige NBA," je pripoved o občutkih, ki jo danes prevevajo, ko podobno kot mnogi drugi ljubitelji Michaela Jordana in nepozabnega obdobja 'njegovega' Chicaga iz devetdesetih let minulega stoletja pozorno spremlja epizode iz sijajnega dokumentarnega filma 'The Last Dance', začela hči legendarnega košarkarja Jasmine Jordan.



"Šele zdaj spoznavam njegov lik in delo iz tistega obdobja. Pravzaprav spoznavam njegovo veličino v človeškem in športnem smislu, saj kot sem uspela razumeti iz do zdaj emitiranih epizod dokumentarca, je bilo zanj izjemno težko prenašati ves ta pritisk javnosti in zunanjega sveta. Toda moj oče je to počel v stilu, tako kot je le on to zmogel in zmore še danes, ko 'igra' povsem drugačne vloge v svojem in življenju svojih otrok," se razsežnosti očetove priljubljenosti in slave iz obdobja športnih dosežkov in presežkov zaveda edina hči ter obenem najmlajša od skupno treh Michaelovih otrok iz prvega zakona s Juanito Vanoy. "Po vsaki epizodi filma ga pokličem ali pa mu pošljem SMS-sporočilo z veliko vprašanji o tem ali onem. Zanima me prav vse iz tistega obdobja, zanimajo me njegovi občutki, kako danes - z daljše časovne oddaljenosti - gleda na nekatere svoje poteze oziroma postopke, zaradi katerih so ljudje zastrigli z ušesi oziroma privzdignili obrvi. Kot majhna punčka nisem mogla razumeti vsega, kar se je tedaj okrog nas dogajalo, danes pa z očetovo pomočjo marsikaj bolje razumem," je dejala Jasmine, ki ima s slavnim očetom poseben odnos.