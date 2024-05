Jason Kidd je glavni kandidat za prosto mesto trenerja Lakersov

Los Angeles Lakersi so v prvem krogu končnice košarkarske lige NBA s 4:1 v zmagah izgubili proti aktualnim prvakom Denver Nuggetsom, zato se je moral po dveh sezonah od njihove klopi posloviti Darvin Ham . 50-letni Američan je v dveh sezonah na klopi Lakersov zabeležil 90 zmag in 74 porazov, z Jezerniki pa je decembra lani osvojil prvi NBA-jev premierni medsezonski pokalni naslov lige NBA.

Ham se naj ne bi najbolje razumel s superzvezdnikoma Lakersov LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom, ki bosta imela po poročanju ameriških medijev tudi besedo v procesu iskanja novega trenerja. Ugibanja o morebitnih kandidatih za zasedbo izpraznjenega trenerskega mesta so se začela hitro pojavljati, eno ime pa pa predvsem po zaslugi poznavalca razmer pri Lakersih in ESPN-ovega novinarja Davea McMenamina prednjači: Jason Kidd.