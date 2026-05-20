Konec ere v Dallasu: po Dončićevem odhodu slovo še za trenerja Kidda

Težave Dallasa so se začele lanskega februarja po senzacionalnem odhodu slovenskega zvezdnika Luke Dončića v Los Angeles Lakers. Vodstvo kluba je novembra lani najprej odpustilo generalnega direktorja Nica Harrisona , po koncu klavrne sezone 2025/26 pa se je za sodelovanje zahvalilo tudi Jasonu Kiddu , ki je ekipo vodil od leta 2021.

Dallas se je pod njegovim vodstvom pred dvema letoma uvrstil v veliki finale lige NBA in izgubil proti Boston Celtics. Pred začetkom sezone 2025/26 je franšiza iz Teksasa na naboru dobila pravico prvega izbora. V svoje vrste je zvabila nadarjenega Cooperja Flagga , kljub temu pa je teksaška ekipa porazno zaključila sezono z izkupičkom 26 zmag in 56 porazov.

Triinpetdesetletni Kidd je pred prihodom v Dallas vodil tudi Brooklyn Nets in Milwaukee Bucks, dve sezoni pa je bil pomočnik trenerja pri moštvu Los Angeles Lakers. Igral je za Dallas Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets in New York Knicks, s teksaško ekipo je leta 2011 zmagal v ligi NBA.

Na reprezentančni sceni je bil član dveh zmagovitih ameriških zasedb na olimpijskih igrah v Sydneyju 2000 in Pekingu 2008.