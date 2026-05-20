Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Konec ere v Dallasu: po Dončićevem odhodu slovo še za trenerja Kidda

Dallas, 20. 05. 2026 07.36 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA R.S.
Jason Kidd

Po razočaranju v sezoni 2025/26, ko je moštvo Dallas Mavericks končalo z le 26 zmagami, sta klub in glavni trener Jason Kidd sklenila sporazum o prekinitvi sodelovanja. Odločitev sledi obdobju reorganizacije ekipe po odhodu Luke Dončića.

Težave Dallasa so se začele lanskega februarja po senzacionalnem odhodu slovenskega zvezdnika Luke Dončića v Los Angeles Lakers. Vodstvo kluba je novembra lani najprej odpustilo generalnega direktorja Nica Harrisona, po koncu klavrne sezone 2025/26 pa se je za sodelovanje zahvalilo tudi Jasonu Kiddu, ki je ekipo vodil od leta 2021.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dallas se je pod njegovim vodstvom pred dvema letoma uvrstil v veliki finale lige NBA in izgubil proti Boston Celtics. Pred začetkom sezone 2025/26 je franšiza iz Teksasa na naboru dobila pravico prvega izbora. V svoje vrste je zvabila nadarjenega Cooperja Flagga, kljub temu pa je teksaška ekipa porazno zaključila sezono z izkupičkom 26 zmag in 56 porazov.

Preberi še Saša Dončić: Otroci so na prvem mestu in Luka se tega drži

Triinpetdesetletni Kidd je pred prihodom v Dallas vodil tudi Brooklyn Nets in Milwaukee Bucks, dve sezoni pa je bil pomočnik trenerja pri moštvu Los Angeles Lakers. Igral je za Dallas Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets in New York Knicks, s teksaško ekipo je leta 2011 zmagal v ligi NBA.

Na reprezentančni sceni je bil član dveh zmagovitih ameriških zasedb na olimpijskih igrah v Sydneyju 2000 in Pekingu 2008.

dallas jason kidd trener Jason Kidd Dallas Mavericks NBA kosarka Luka Doncic

Knicksi na krilih Brunsona v zadnjih osmih minutah nadoknadili 22 točk zaostanka

Saša Dončić: Otroci na prvem mestu, Luka za reprezentanco morda v avgustu

Moskisvet.com Ekipa Luke Dončića znova poražena
24ur.com Prišel v zameno za Dončića, zdaj zapušča Dallas
24ur.com Real Madrid ugnal Dallas, Dončić zaključil po petih minutah
24ur.com Dallas ob odsotnosti Dončića klonil proti Houstonu
24ur.com Dallas po slabi končnici tekme izgubil v Charlottu
Moskisvet.com Luka Dončić zgrešil in poskrbel za pravo tragedijo
Moskisvet.com Med Dončićem in Bookerjem spet počilo; Luka odgovoril na provokacijo
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kritikizstajerske
20. 05. 2026 08.43
Hišica iz kart se podira...
Odgovori
+1
1 0
Bbcc123
20. 05. 2026 08.42
Drugemu jamo skopali in sami noter padli. Pravilno.👍
Odgovori
0 0
Korošec77
20. 05. 2026 08.22
Ko le Luka odšel, je bilo vprašanje časa, kdaj bo tudi Kidd, ker je bilo jasno, da bodo pristali na dnu lestvice. In žal bo tako še nekaj let.
Odgovori
0 0
Zrcalo
20. 05. 2026 08.08
V manj kot dveh letih se je vse sesulo v prah! In Amerikanci potem rečejo: "Nič osebnega. Gre samo za posel." Japajade!
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
zadovoljna
Portal
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
Poletje 2026 bo v znamenju drzne paradižnikovo rdeče barve
Poletje 2026 bo v znamenju drzne paradižnikovo rdeče barve
vizita
Portal
Vzroki za povišane trigliceride pri osebah z normalno težo
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki
Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
cekin
Portal
Za parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v središču Ljubljane parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V četrto gre rado: brat princese Diane se je znova poročil
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713