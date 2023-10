Jason Kidd: To je bila nova Lukova čarovnija

Luka Dončić je tekmo končal pri 49 točkah, pomembna pa je bila izjemna trojka pri izenačenju na 120. točki, ko ga je "čuval" nekdanji soigralec Dorian Finney-Smith, a je Slovenec z desno roko zadel met za tri, ki je navdušil slehernega gledalca v dvorani. "Takšne mete vadim. To delam na treningu. To je bila banka. Kar vprašajte soigralce," je v smehu po tekmi na igrišču o skoraj cirkuškem metu razlagal Dončić. To je bil tudi zadnji koš iz igre na tekmi.

"To je bila Lukova čarovnija," je dejal domači trener Jason Kidd . Tudi gostujoči Jacque Vaughn je po tekmi poudaril, da so igralci, kot je Dončić, tisti, ki naredijo razliko pri nekaterih ekipah. "Kar na koncu dela ekipe posebne, je to, da imajo fante, ki znajo zadeti težke mete. To je storil Donovan Mitchell proti nam prvi večer NBA. To je storil Luka danes," je dejal Vaughn.

24-letni Slovenec je točkovnemu izkupičku, od tega je zadel zase rekordnih devet trojk, dodal še 10 skokov in sedem podaj, na igrišču pa je preživel 36 minut brez izgubljene žoge. Pri tem se je zapisal v kar nekaj različnih statistik, ki jih vodi liga NBA, med drugim je zdaj s 15 tekmami z vsaj 40 točkami, 10 skoki in petimi podajami pred dopolnjenim 25. letom prehitel Kareema Abdul-Jabbarja (14) in zaostaja le še za legendarnim Oscarjem Robertsonom (16).

Odličen tudi Jokić

Naslednja tekma Dallas čaka v ponedeljek, ko bo gostoval pri Memphis Grizzliesih. V noči na soboto so s slednjimi igrali tudi prvaki lige, Denver Nuggetsi, ki so do druge zmage v sezoni prišli na krilih 22 točk, 12 skokov in sedmih podaj Nikole Jokića. Zlata zrna, za katera zaradi hude poškodbe to sezono ne igra Slovenec Vlatko Čančar, so Memphis premagala s 108:104.

Derrick White je dosegel 28 točk in popeljal Boston Celticse do zmage nad Miamijem s 119:111. Jayson Tatum je dodal 22 točk, Jaylen Brown pa jih je k zmagi prispeval 27. Victor Wembanyama pa je s San Antonio Spursi prišel do prve zmage v sezoni. Po porazu proti Dončićevemu Dallasu so ostroge tokrat po podaljšku premagale Houston Rocketse s 126:122.