Košarka

Jaylen Brown nasprotniku zadal brutalni zlom zoba

Boston, 30. 01. 2026 20.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Onyeka Okongwu

Košarkar Atlante Onyeka Okongwu si tekme proti Boston Celticsom ne bo zapomnil (le) po zmagi svojega moštva, temveč predvsem po neprijetni poškodbi, ki jo je staknil med obračunom. V dvoboju pod košem ga je namreč Jaylen Brown s komolcem silovito zadel v usta, rezultat udarca pa sta bila močno okrvavljen obraz in zlomljen zob.

Bližnje srečanje z Jaylenom Brownom se za Onyeko Okongwuja ni končalo najbolje. 25-letnik je prejel močan udarec s komolcem in staknil zlom zoba.

Brown je bil za dejanje kaznovan z nešportno osebno napako, po tekmi pa se je Okongwuju opravičil. "Ni bilo namerno in vem, da ga čaka dolg dan pri zobozdravniku. Upam, da si bo dobro opomogel," je dejal zvezdnik Celticsov.

"Okongwu je žilav. Hvala bogu, da obstaja poklic zobozdravstva. Ne vem, kakšno zdravljenje bo potreboval. Je precej poškodovan, dobil je hud udarec. Rekel sem mu, da je še vedno čeden, ampak hvala bogu, da mu lahko popravijo zobe, ker bo potrebnega kar nekaj dela," pa je poškodbo komentiral trener Hawksov Quin Snyder.

Ekipa iz Atlante je kasneje sporočila, da je Okongwu že uspešno prestal zobozdravstveni poseg. 25-letnik bo izpustil najmanj dve tekmi, njegovo stanje pa bodo spremljali iz dneva v dan, so še delili iz ekipe Hawksov.

Boston sicer na lestvici vzhodne konference zaseda visoko tretje mesto, Atlanta je na devetem.

nba jaylen brown zlom zoba

