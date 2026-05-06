Jaylen Brown zaradi kritik na račun sodnikov kaznovan z visoko globo

Jaylen Brown je pred dnevi v nagovoru v živo na platformi Twitch napadel sodnike in trdil, da so se zarotili proti njemu. Meni, da sodniki nimajo enakih kriterijev za vse igralce, posebej je izpostavil primer Paula Georga, ki dela podobne prekrške kot sam, a mu jih ne sodijo.
Brownu so v prvem krogu končnice dosodili deset prekrškov v napadu, dvakrat toliko kot naslednjemu igralcu na tem seznamu. Zvezdnik Bostona je prepričan, da je zdaj tarča zarote sodnikov, ker jih je že prej kritiziral.
"Očitno imajo nek dogovor, ker sem jih s kritikami razjezil," je dejal Brown, ki je imel s prekrški v napadu težave že v rednem delu tekmovanja, s 40 je bil drugi na lestvici, več (65) jih je imel le Karl-Anthony Towns.
