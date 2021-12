Jaylen Brown: Po eni tekmi sem utrujen, kot bi odigral tri naenkrat

Jaylen Brown nosi zeleni dres Celticsov že od nabora lige NBA, ko je bil leta 2016 izbran kot tretji po vrsti v prvem krogu (prvi je bil takrat izbran Avstralec Ben Simmons ). Brown je eden nosilcev igre Bostona, toda v letošnji sezoni mu ne gre po načrtih, čeprav nima slabe statistike. V letošnji sezoni v povprečju igra 32,8 minute in dosega po 21,4 točke, 5,2 skoka in 2,2 podaje na tekmo.

Brown je bil oktobra pozitiven na testu za novi koronavirus in nato deset dni preživel v karanteni. Sam pravi, da še vedno ni 'pravi' in pri močeh, kot bi pričakoval pri teh letih. "Opazil sem, da se moje telo ne regenerira tako kot prej. O tem sem govoril z našo zdravniško službo. Dobro se počutim, nato pa naenkrat čutim utrujenost, kot bi namesto ene tekme naenkrat odigral tri. Navajen sem, da se moje telo odzove drugače, da se hitro vrnem v formo. Imam šele 25 let, ne vem, zakaj se to dogaja," je povedal v izjavi za USA Today.

Njegova igra zelo niha: na uvodni tekmi je blestel z rekordom kariere in 46 točkami, nato pa jih je na naslednji zaradi slabega počutja dosegel le devet. Tako ni niti sam prepričan, kako se bo odzval na posamezni tekmi. "Bil sem presenečen, da telo ni odreagiralo kot po navadi. Po navadi lahko 'letim' po igrišču, takrat pa nisem mogel. Mislim, da se je to videlo. Nisem še pravi, ampak verjamem, da bom. Še vedno sem prepričan, da sem lahko na različne načine odločilni dejavnik na tekmah, toda frustracije zaradi mojega telesa so zelo velike," pravi Brown.

Boston je trenutno na osmem mestu Vzhodne konference, zeleni iz Bostona so do zdaj zbrali 12 zmag in 10 porazov. Vodilno v tej konferenci je moštvo Brooklyn Nets (15 zmag, 6 porazov).