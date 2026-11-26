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Slovenska košarkarska reprezentanca obrača nov list. Aleksander Sekulić po šestih letih zapušča položaj selektorja, s čimer se končuje obdobje, v katerem je slovenska izbrana vrsta ostala med najmočnejšimi reprezentancami na svetu.

Ljubljančan je vodenje reprezentance prevzel leta 2020 po odhodu Radovana Trifunovića in hitro stopil v velike čevlje naslednika selektorja, pod katerim je Slovenija osvojila zgodovinski naslov evropskega prvaka. Bil je eden izmed pomočnikov Srbu Igorju Kokoškovu. Kljub zahtevni nalogi mu je uspelo ohraniti visoko raven rezultatov ter reprezentanco voditi skozi številna velika tekmovanja.

Aleksander Sekulić FOTO: Profimedia

Vrhunec njegovega mandata so bile olimpijske igre v Tokiu leta 2021, kjer je Slovenija ob prvem olimpijskem nastopu v zgodovini navdušila košarkarski svet. Z Luko Dončićem na čelu je reprezentanca osvojila četrto mesto, le ena zmaga pa jo je ločila od boja za olimpijsko zlato.

Pod Sekulićevim vodstvom se je Slovenija uvrstila tudi na svetovno prvenstvo leta 2023 in olimpijski kvalifikacijski turnir leta 2024, ves čas pa ostajala konkurenčna najboljšim reprezentancam sveta. Čeprav ni prišlo do nove kolajne, je reprezentanca tudi v obdobju menjave generacij ohranila status ugledne evropske sile. In potem sreda in šok.

Jaka Lakovič naj bi bil velika FOTO: Profimedia

Barca naj bi pet do dvanajstih prepovedala sodelovanje z reprezentaco.

Jaka Lakovič naj bui bil velika želja vodilnih mož KZS. Do stika naj ne bi še prišlo ...

In tako naj bi bilo dokler bo na klopi katalonskega ponosa. Mar res kdo zares verjame, da se na tem nivoju takšne stvari dogajajo čez noč? Da je vodstvo Barce 48-letnemu Ljubljančanu prepovedalo reprezentančne aktivnosti iz danes na jutri. Je možno, da na tem nivoju komunikacija ne obstaja.

Da Aleksander Sekulić Mateju Erjavcu, Saši Dončiću in druščini sploh ni omenil, da obstaja nevarnost, da ga Barca v bodoče ne bo spustila na reprezentančne obveznosti. Res kdo verjame v to? Kaj je v ozadju verjetno ne bomo nikoli izvedeli, dejstvo pa je, da je to črna pika vodilnih mož na KZS. Prav tistih, ki so ves čas zagovarjali, branili in stali ob strani Aleksandru Sekuliću ...

Vse manj je možnosti, da bi Luka Dončić nastopil na SP. Uvrstitev Slovenije na košarkarski mundial bo v tako oslabljenem kadrovskem stanju zelo otežena. FOTO: Profimedia

Njegovo obdobje bo ostalo zapisano predvsem po olimpijski pravljici v Tokiu, številnih odmevnih zmagah in uspešnem sodelovanju z Dončićem, okoli katerega se je gradila podoba slovenske reprezentance v zadnjih letih.

Ob slovesu Sekulića se za Košarkarsko zvezo Slovenije začenja pomembno obdobje iskanja naslednika, ki bo skušal nadaljevati delo v eni najuspešnejših generacij slovenskega športa. Pred novim selektorjem bo zahtevna naloga: reprezentanco ohraniti v evropskem in svetovnem vrhu ter hkrati začeti pripravljati teren za čas po zlati generaciji. In po informacijah blizu KZS je vroča želja vseh Jaka Lakovič. Po naših informacijah pa se 48-letnega trenerja španskega kluba Tenerife sploh še ni kontaktiralo ...