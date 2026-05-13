Je bil Dončić prisiljen izbrati med reprezentanco in hčerkama?

Pred slovenskim sodiščem trenutno potekajo postopki glede začasnega režima stikov z otrokoma, pa tudi postopki glede skrbništva, modela obiskov in preživnine. Sodišče bo določilo natančne termine, v katerih bo lahko Luka Dončić v stiku s hčerkama. Posledično v tem obdobju ne bo mogel potovati in igrati za slovensko košarkarsko reprezentanco, ki se bo v kvalifikacijah borila za nastop na svetovnem prvenstvu.

Po navedbah Sportala naj bi Dončića njegova nekdanja partnerka Anamaria Goltes v preteklih mesecih namerno ločevala od hčera in prelomila obljubo, da bo obe deklici pripeljala v ZDA. Slovenski zvezdnik od začetka decembra, ko se je rodila njegova drugorojenka, do začetka aprila, ko se je za nekaj dni vrnil v Slovenijo, ni imel osebnega stika s hčerama, čeprav je v vmesnem obdobu organiziral vse potrebno, da bi ga starejša hčerka lahko obiskala.

