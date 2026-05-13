Košarka

Je bil Dončić prisiljen izbrati med reprezentanco in hčerkama?

Ljubljana, 13. 05. 2026 21.55 pred 49 minutami 2 min branja

A.M.
Luka Dončić

Luka Dončić je v torek zjutraj sporočil, da poleti ne bo igral za slovensko reprezentanco, saj želi čas preživeti s svojima hčerkama. Kot poroča srbski Sportal, naj bi ga vedenje nekdanje partnerke in oteževanje stikov z otrokoma pripeljali v položaj, ko je moral izbirati med reprezentanco in družino.

Pred slovenskim sodiščem trenutno potekajo postopki glede začasnega režima stikov z otrokoma, pa tudi postopki glede skrbništva, modela obiskov in preživnine. Sodišče bo določilo natančne termine, v katerih bo lahko Luka Dončić v stiku s hčerkama. Posledično v tem obdobju ne bo mogel potovati in igrati za slovensko košarkarsko reprezentanco, ki se bo v kvalifikacijah borila za nastop na svetovnem prvenstvu.

Po navedbah Sportala naj bi Dončića njegova nekdanja partnerka Anamaria Goltes v preteklih mesecih namerno ločevala od hčera in prelomila obljubo, da bo obe deklici pripeljala v ZDA. Slovenski zvezdnik od začetka decembra, ko se je rodila njegova drugorojenka, do začetka aprila, ko se je za nekaj dni vrnil v Slovenijo, ni imel osebnega stika s hčerama, čeprav je v vmesnem obdobu organiziral vse potrebno, da bi ga starejša hčerka lahko obiskala.

FOTO: AP

Obenem naj odločitev, da poleti ne bo igral za slovensko reprezentanco, ne bi imela nobene povezave s poškodbami, ki so ga pestile v zadnjem obdobju. Po zanesljivih informacijah so bila neresnična tudi poročanja, da naj bi imel Dončić novo partnerko. Številni mediji so ga povezovali s srbsko pevko Breskvico, ki pa je že pred časom zatrdila, da so kakršnekoli povezave s slovenskim košarkarjem neresnične.

