Brunson o epskem preobratu v MSG: Samo ena beseda opisuje vse to: vera

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right New York Knicks AP

New York Knicks AP

New York AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP





















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OG Anunoby je 1,2 sekunde pred koncem dosegel koš in zapečatil zmago. Zadnji met so gosti zgrešili. Kratkohlačniki zdaj vodijo v dvoboju s 3:1 v zmagah in lahko naslov prvaka osvojijo že v nedeljo v Teksasu.

New York Knicks vs San Antonio Spurs FOTO: Sofascore.com

"Smo vztrajni," je po svoji zmagovalni akciji dejal Anunoby. "Kljub ogromnemu zaostanku nismo obupali in smo vztrajali do zadnje akcije." Glede vzdušja v Madison Square Gardnu pa je dodal: "Tu je električno. To so najboljši navijači na svetu. Neverjetno je!"

V prvi vrsti so navijači kratkohlačnikov divje navijali ob pop-zvezdnici, dobitnici 14 grammiejev Taylor Swift, ki je zasenčila tudi filmskega direktorja Spika Leeja in igralca Bena Stillerja. Swift je večkrat spontano zaplesala ob stranski črti - po izjemnem preobratu domače ekipe je bilo njeno veselje brezmejno.

San Antonio Spurs so v drugem polčasu zapravili 29 točk naskoka. FOTO: AP

Jalen Brunson in OG Anunoby (33 točk) sta vodila spektakularen preobrat domačih proti Spurs, ki so se po odličnem prvem polčasu nato povsem "zlomili". "Potrebuješ malo sreče - v življenju, v športu. Lahko pa si jo ustvariš tudi sam," je po spektakularnem preobratu svojih igralcev dejal domači trener Mike Brown. Potem ko je v svoji evforiji izrekel kletvico, je dodal: "Oprosti, mama."

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Pred tem je v finalu NBA za največji preobrat veljala vrnitev Boston Celtics, ki so leta 2008 premagali 24 točk zaostanka proti Los Angeles Lakers. Spontano veselje navijačev kratkohlačnikov, ki so trpeli desetletja, je bilo izjemno.

OG Anunoby vs San Antonio FOTO: AP

V dvorani je odmevala ikonična pesem Franka Sinatre "New York, New York" in v razprodanem MSG ustvarila vzdušje, ki je vzbujalo kurjo polt. Vstopnice so v predprodaji dosegle celo več sto tisoč evrov. "Samo ena beseda opisuje vse to: vera," je dejal prvi mož domače ekipe Brunson.

Tokrat tudi 24 točk in 13 skokov zvezdnika gostov Victorja Wembanyame ni bilo dovolj za izenačenje boja na 2:2 v zmagah. Dvaindvajsetletni Francoz je imel tudi 16 zgrešenih metov in je v zadnjih minutah povsem popustil.

Victor Wembanyama FOTO: AP

"Trenutno tega ne morem razložiti," je o svoji predstavi dejal Wemby: "Ne vem, kaj naj rečem o čustvih v garderobi, ampak seveda je boleče. Občutek je bil, kot da smo preveč trdo delali in nato izpustili prednost iz rok. Tako preprosto je. Preprosto boli."

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Petkratni prvaki iz San Antonia zdaj za naslov potrebujejo tri zaporedne zmage. Peta tekma bo ponovno v San Antoniu v nedeljo zjutraj ob 2.30 po srednjeevropskem času.

Dan pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA obstaja samo ena športna tema: Knicks in njihov izjemen niz 14 zmag na zadnjih 15 tekmah končnice. Potrebujejo le še eno, da končajo 53 mučnih let brez naslova in se San Antoniu uspešno maščujejo za poraz v finalu leta 1999.

Jalen Brunson FOTO: AP

Policija je v sredo zvečer v bližini Madison Square Gardna aretirala več ljudi, potem ko je izbruhnil spopad med navijači, zbranimi za četrto tekmo finala. Policisti so za razganjanje množice uporabili tudi šokerje, je poročal fotograf francoske tiskovne agencije AFP. Aretirali so najmanj štiri osebe.

Incidenti so se zgodili v središču Manhattna med tekmo, nekaj blokov od znane arene, ki je gostila finale in je bila pod strogim policijskim nadzorom. Po koncu tekme je večina navijačev v okolici mirno zapustila prizorišče. Oblasti so zaradi strahu pred nemiri že prej prepovedale sprva načrtovano predvajanje tekme v bližini dvorane MSG. Izid, finale:

- tretja tekma:

New York Knicks - San Antonio Spurs 107:106 - New York vodi s 3:1 v zmagah;