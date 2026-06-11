Brunson o epskem preobratu v MSG: Samo ena beseda opisuje vse to: vera

OG Anunoby je 1,2 sekunde pred koncem dosegel koš in zapečatil zmago. Zadnji met so gosti zgrešili. Kratkohlačniki zdaj vodijo v dvoboju s 3:1 v zmagah in lahko naslov prvaka osvojijo že v nedeljo v Teksasu.
"Smo vztrajni," je po svoji zmagovalni akciji dejal Anunoby. "Kljub ogromnemu zaostanku nismo obupali in smo vztrajali do zadnje akcije." Glede vzdušja v Madison Square Gardnu pa je dodal: "Tu je električno. To so najboljši navijači na svetu. Neverjetno je!"
V prvi vrsti so navijači kratkohlačnikov divje navijali ob pop-zvezdnici, dobitnici 14 grammiejev Taylor Swift, ki je zasenčila tudi filmskega direktorja Spika Leeja in igralca Bena Stillerja. Swift je večkrat spontano zaplesala ob stranski črti - po izjemnem preobratu domače ekipe je bilo njeno veselje brezmejno.
Jalen Brunson in OG Anunoby (33 točk) sta vodila spektakularen preobrat domačih proti Spurs, ki so se po odličnem prvem polčasu nato povsem "zlomili". "Potrebuješ malo sreče - v življenju, v športu. Lahko pa si jo ustvariš tudi sam," je po spektakularnem preobratu svojih igralcev dejal domači trener Mike Brown. Potem ko je v svoji evforiji izrekel kletvico, je dodal: "Oprosti, mama."
Pred tem je v finalu NBA za največji preobrat veljala vrnitev Boston Celtics, ki so leta 2008 premagali 24 točk zaostanka proti Los Angeles Lakers. Spontano veselje navijačev kratkohlačnikov, ki so trpeli desetletja, je bilo izjemno.
V dvorani je odmevala ikonična pesem Franka Sinatre "New York, New York" in v razprodanem MSG ustvarila vzdušje, ki je vzbujalo kurjo polt. Vstopnice so v predprodaji dosegle celo več sto tisoč evrov. "Samo ena beseda opisuje vse to: vera," je dejal prvi mož domače ekipe Brunson.
Tokrat tudi 24 točk in 13 skokov zvezdnika gostov Victorja Wembanyame ni bilo dovolj za izenačenje boja na 2:2 v zmagah. Dvaindvajsetletni Francoz je imel tudi 16 zgrešenih metov in je v zadnjih minutah povsem popustil.
"Trenutno tega ne morem razložiti," je o svoji predstavi dejal Wemby: "Ne vem, kaj naj rečem o čustvih v garderobi, ampak seveda je boleče. Občutek je bil, kot da smo preveč trdo delali in nato izpustili prednost iz rok. Tako preprosto je. Preprosto boli."
Petkratni prvaki iz San Antonia zdaj za naslov potrebujejo tri zaporedne zmage. Peta tekma bo ponovno v San Antoniu v nedeljo zjutraj ob 2.30 po srednjeevropskem času.
Dan pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA obstaja samo ena športna tema: Knicks in njihov izjemen niz 14 zmag na zadnjih 15 tekmah končnice. Potrebujejo le še eno, da končajo 53 mučnih let brez naslova in se San Antoniu uspešno maščujejo za poraz v finalu leta 1999.
Policija je v sredo zvečer v bližini Madison Square Gardna aretirala več ljudi, potem ko je izbruhnil spopad med navijači, zbranimi za četrto tekmo finala. Policisti so za razganjanje množice uporabili tudi šokerje, je poročal fotograf francoske tiskovne agencije AFP. Aretirali so najmanj štiri osebe.
Incidenti so se zgodili v središču Manhattna med tekmo, nekaj blokov od znane arene, ki je gostila finale in je bila pod strogim policijskim nadzorom. Po koncu tekme je večina navijačev v okolici mirno zapustila prizorišče. Oblasti so zaradi strahu pred nemiri že prej prepovedale sprva načrtovano predvajanje tekme v bližini dvorane MSG.
Izid, finale:
- tretja tekma:
New York Knicks - San Antonio Spurs 107:106
- New York vodi s 3:1 v zmagah;
Madison Square Garden, pogosto imenovan preprosto 'The Garden', je ikonična večnamenska arena v središču Manhattna v New Yorku. Velja za eno najbolj znanih športnih in zabavnih prizorišč na svetu. Odprta je bila v svoji sedanji obliki leta 1968, vendar ima zgodovina arene korenine že v 19. stoletju. Znana je kot dom košarkarske ekipe New York Knicks in hokejske ekipe New York Rangers, poleg športa pa je gostila tudi nekatere najpomembnejše boksarske dvoboje, koncerte in politične dogodke v zgodovini ZDA.
Frank Sinatra je bil eden najvplivnejših ameriških pevcev in igralcev 20. stoletja, znan po svojem izjemnem glasbenem slogu in karizmi. Pesem 'Theme from New York, New York', ki jo je izdal leta 1979, je postala neuradna himna mesta New York. Besedilo pesmi slavi ambicijo, vztrajnost in duh mesta, ki nikoli ne spi. Zaradi optimističnega tona in povezave z identiteto mesta se pesem tradicionalno predvaja po vsaki zmagi ekipe New York Knicks v dvorani MSG, kar ustvarja posebno čustveno vzdušje za navijače.
Spike Lee je priznani ameriški filmski režiser, scenarist in producent, ki je znan po svojih družbeno angažiranih filmih, kot sta 'Do the Right Thing' in 'Malcolm X'. Poleg filmske kariere je svetovno znan kot eden najbolj strastnih in prepoznavnih navijačev ekipe New York Knicks. Že desetletja ga je mogoče videti v prvi vrsti ob igrišču v dvorani MSG, kjer s svojo energijo in glasnim navijanjem pogosto postane del samega spektakla, s čimer predstavlja simbolno figuro zvestobe kljub dolgemu obdobju brez osvojenega naslova prvaka.
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