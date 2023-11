Je čas za prvo (evropsko) v sezoni? V taboru zmajev so prepričani v to

Košarkarje Cedevite Olimpije na domačem stoženskem parketu vnovič čaka zahtevna preizkušnja. Ljubljanski zmaji, ki so v soboto v Železniku zabeležili prvo gostujočo zmago v sezoni, s katero ostajajo v stiku z vrhom lestvice Lige ABA, bodo gostili nemški kolektiv Veolia Towers Hamburg. Izbranci glavnega trenerja Simoneja Pianigianija bodo skušali zabeležiti prvo zmago v Evropskem pokalu v tej sezoni.

V Stožicah bomo v sredo spremljali obračun dveh ekip, ki sta po šestih odigranih kolih v Evropskem pokalu še brez zmage. Kolektiv iz Hamburga je v tej sezoni zaporedoma izgubil proti Prometeju, London Lionsom, Paris Basketballu, Hapoelu, Joventutu in nazadnje Bešiktašu. Na dvoboju s turško ekipo je minuli teden semafor kazal 90:78 v korist Bešiktaša. Še pred začetkom zadnje četrtine so Towersi vodili s 65:64, nato pa je turški kolektiv v zadnjem delu igre prestavil v višjo prestavo, se oddaljil z nizom sedmih zaporednih točk, nato pa vodstva ni več izpustil iz svojih rok. Pri Hamburgu je bil z 21 točkami najboljši strelec Aleksander Dziewa, sledil mu je Vincent King s 14 točkami.

Bolje gre sredinim tekmecem Zmajev v nemškem državnem prvenstvu, kjer so po sedmih kolih pri izkupičku štirih zmag in treh porazov. Zadnjo zmago so po preobratu uspeli zabeležiti v soboto, ko so gostovali pri ekipi Goettingen, po 20 minutah igre zaostajali z 41:54, nato pa tekmo dobili z rezultatom 123:118. V dresu Hamburga je šest igralcev doseglo dvomestno število točk. 30 točk je dosegel Lukas Meisner, pri 19 se je ustavil King, Nico Brauner jih je dal 16, Aljami Durham in Seth Hinrichs po 15, ter William Christmas 11.

Cedevita Olimpija je v soboto zabeležila prvo gostujočo zmago v sezoni, ki je bila hkrati tretja zaporedna v regionalni ligi. Dejstvo pa je, da so Zmaji po šestih odigranih tekmah v Evropskem pokalu še vedno brez zmage, ki jo bodo skušali zabeležiti v sredo v Stožicah. V sedmem kolu rednega dela Lige ABA je ljubljanski kolektiv v Železniku prikazal dobro predstavo, v drugi četrtini prevzel pobudo na parketu, vodil tudi že z 19 točkami razlike, ko pa se je FMP v zadnjem delu igre nevarno približal, sta Jaka Blažič in Klemen Prepelič poskrbela za mirno končnico in zmago z rezultatom 96:84.

Prav Blažič in Prepelič sta bila najbolj učinkovita igralca Ljubljančanov, Blažič s 24 točkami in sedmimi skoki, ter Prepelič s 15 točkami in 14 asistencami, Karlo Matković je ob 19 točkah zbral devet skokov, DJ Stewart ob 16 točkah pet skokov in Shawn Jones ob 10 točkah osem skokov.

Želimo in pričakujemo prvo zmago v BKT EuroCupu. S poraza proti Umani Reyer v Benetkah smo se naučili, da moramo vseh 40 minut igrati konstantno, brez vzponov in padcev, in menim, da je v sredo čas, da v Evropskem pokalu stopimo na zmagovalne tire. —Rok Radović, pred dvobojem s Hamburgom.

S svojo predstavo na sobotni tekmi si je Blažič tudi priigral naziv najkoristnejšega igralca sedmega tedna rednega dela sezone v regionalni ligi. "Vedno moramo biti osredotočeni na nas in našo igro, saj moramo delati na tem, da ustvarimo našo identiteto. Pred nami je zahtevna tekma s Hamburgom, ne glede na to, da smo oboji še brez zmage v Evropskem pokalu. Gre za kvalitetno ekipo, ki ima v svojih rokah veliko število točk. V nemškem državnem prvenstvu imajo enak izkupiček zmag in porazov, kot Bayern Basketball, zato zagotovo gre za ekipo, ki je zelo kvalitetna, a rezultati tega ne kažejo," je pred domačim obračunom v Stožicah povedal strateg zmajev, Simone Pianigiani, ki se je vrnil po daljši bolezni.

"Na zadnji ligaški tekmi so naši tekmeci pokazali vse svoje kvalitete in jo po preobratu in podaljšku tudi dobili. Moram biti pozitivni in skušati zmagati čim več tekem. Vesel sem, da fantje pridno delajo. Moramo se boriti, skušati zmanjšati število izgubljenih žog in napraviti vse, da zmagamo prvo tekmo v Evropskem pokalu," je še dejal Italijan na klopi serijskih slovenskih prvakov. V ponedeljek zaradi bolečin v hrbtu z ekipo ni treniral Karlo Matković, v torek pa se je že pridružil treningu pred sredino tekmo. Udarec v mezinec leve roke je na ponedeljkovem treningu prejel Luka Ščuka, ki pa je v torek treniral s soigralci.