Je Kyrie Irving glavna Brooklynova ovira na poti do prvega prstana?

Kyrie Irving je s svojim moštvom že sodeloval na pripravah za prihajajočo sezono v San Diegu, ampak v mestu New York, kjer so prostori, namenjeni treningu igralcev Brooklyna, Avstralec ne sme osebno sodelovati s svojimi soigralci in trenerji. Razlog za to je dejstvo, da še vedno ni prejel niti enega odmerka enega od cepiv proti covidu-19. Za zdaj tudi ni nakazal namere, da bo pred začetkom nove sezone sprejel odločitev za cepljenje. Trenutno je znano samo to, da ne bo smel nastopiti na prvi pripravljalni tekmi svojega moštva proti aktualnim prvakom Milwaukee Bucksom.

Netsi ne bodo trenirali drugje

Trenerja Brooklyna Steva Nasha so ameriški novinarji nedavno vprašali, ali bi bili vodilni v moštvu treninge ekipe pripravljeni prestaviti v drugo mesto, kjer pravila o cepljenju niso tako stroga, da bi lahko na njih sodeloval tudi Irving. Nashev odgovor je bil jasen: "Ne, to je naš dom. Tu bomo trenirali in na voljo imamo skoraj celotno moštvo. Vsak dan poskušamo biti boljši in se osredotočiti na stvari, ki jih lahko nadziramo." Zanimiv je predvsem konec njegove izjave, ki jasno kaže, da vodilni v franšizi ne verjamejo, da lahko Irvingovo mnenje v kratkem spremenijo. Nash je potrdil tudi, da se moštvo z Irvingom ne dogovarja o njegovem osebnem načrtu treningov.