Je Luka res 'sezul' Sabonisa? Hm, presodite sami ...

Zaradi izjemnega pregleda nad igro je že v svojih najstniških letih v dresu madridskega Reala postal eden najboljših igralcev na stari celini, kasneje - ob prehodu pod ameriške obroče - pa je svojo igro dodatno izpopolnil in se posledično razvil v enega najboljših (napadalnih) košarkarjev na svetu.

Luka Dončić je tudi na prvi pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone v ligi NBA na gostovanju pri Sacramentu, kjer je 21 točkam dodal po dve ukradeni žogi in skoka ter tri podaje, pokazal delček izjemnih potez iz bogate zakladnice znanja, s katerimi je že zdavnaj "okužil" številne navijače po svetu. Med trenutki, ki so tokrat najbolj izstopali, je bil zagotovo tisti iz druge četrtine, ko je pri visokem vodstvu Lakersov Dončić ob svojem značilnem preigravanju "sezul" litovskega zvezdnika v dresu Sacramenta Domantasa Sabonisa.