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Košarka

Je Luka res 'sezul' Sabonisa? Hm, presodite sami ...

Sacramento, 06. 10. 2026 07.47 pred 37 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so niz pripravljalnih tekem pred začetkom nove sezone v ligi NBA začeli v Sacramentu, kjer so na krilih Luke Dončića (21 točk) dosegli prepričljivo zmago s 127:103. Slovenski superzvezdnik je na parketu preživel "le" 16 minut, a kljub temu v tem času večkrat opozoril nase. Z različnimi vragolijami, kakopak.

Zaradi izjemnega pregleda nad igro je že v svojih najstniških letih v dresu madridskega Reala postal eden najboljših igralcev na stari celini, kasneje - ob prehodu pod ameriške obroče - pa je svojo igro dodatno izpopolnil in se posledično razvil v enega najboljših (napadalnih) košarkarjev na svetu.

Luka Dončić je tudi na prvi pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone v ligi NBA na gostovanju pri Sacramentu, kjer je 21 točkam dodal po dve ukradeni žogi in skoka ter tri podaje, pokazal delček izjemnih potez iz bogate zakladnice znanja, s katerimi je že zdavnaj "okužil" številne navijače po svetu. Med trenutki, ki so tokrat najbolj izstopali, je bil zagotovo tisti iz druge četrtine, ko je pri visokem vodstvu Lakersov Dončić ob svojem značilnem preigravanju "sezul" litovskega zvezdnika v dresu Sacramenta Domantasa Sabonisa

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Jezerniki so imeli pod nadzorom večji del dvoboja in na koncu slavili prepričljivo s 127:103. Dončić je na parketu preživel slabih 16 minut.

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Lakersi na krilih Dončića prepričljivo boljši od Sacramenta

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KOMENTARJI5

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wsharky
06. 10. 2026 08.51
a lahko še tretji članek o super Lukecu?
Odgovori
+0
2 2
nikolinormalen
06. 10. 2026 09.05
Ampak ga boš kliknil, priznaj 😉 in to je vse, kar šteje 😄
Odgovori
+3
3 0
pravica1
06. 10. 2026 09.10
top 4 novice so iz amerike. kr neki.
Odgovori
0 0
dark Cat
06. 10. 2026 08.40
Vam spet 🌋 na #77
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+1
1 0
Pomladni cvet
06. 10. 2026 08.37
bedna tekma, rad imam napete izenačene tekme, ampak po 32 točk vodstva lakersov na sredi 2. četrtine je postalo negledljivo, ko so pa še dončića ven dal kar je prav da ga spočije za pravo sezono, tega se ne da gledat, ob takmu vodstvu se je samo še čakalo na konec tekme
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0 0
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