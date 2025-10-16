Je Saša Dončić našel (novo) rešitev za reprezentanco?

Gre za rezervnega centra Jezernikov Jaxsona Hayesa. 25-letnik je v dosedanji karieri v ligi NBA zastopal New Orleans Pelicans (2019–23) in Lakerse. V karieri je na 367 tekmah v ligi NBA v povprečju dosegal 6,8 točke, 3,9 skoka in 0,7 blokade.
"Luka je moj človek. Urejamo pridobitev slovenskega državljanstva, da bi lahko igral z njim naslednje poletje," je po prijateljskem obračunu z Dallasom priznal Hayes. Dallas je danes sicer slavil s 121:94, nova pripravljalna tekma pa Lakers čaka v noči na soboto proti Sacramento Kings.
