Košarka
Košarka

Je Saša Dončić našel (novo) rešitev za reprezentanco?

Los Angeles, 16. 10. 2025 12.44 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
20

Po zmedi in odstopu Josha Neba od zastopanja slovenske košarkarske reprezentance na minulem EuroBasketu ter posledičnih kritikah na račun Košarkarske zveze Slovenije je športni direktor reprezentance Saša Dončić očitno našel novo rešitev na položaju (naturaliziranega) centra v slovenski reprezentanci. Slovensko državljanstvo naj bi dobil soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakersih.

Gre za rezervnega centra Jezernikov Jaxsona Hayesa. 25-letnik je v dosedanji karieri v ligi NBA zastopal New Orleans Pelicans (2019–23) in Lakerse. V karieri je na 367 tekmah v ligi NBA v povprečju dosegal 6,8 točke, 3,9 skoka in 0,7 blokade.

"Luka je moj človek. Urejamo pridobitev slovenskega državljanstva, da bi lahko igral z njim naslednje poletje," je po prijateljskem obračunu z Dallasom priznal Hayes. Dallas je danes sicer slavil s 121:94, nova pripravljalna tekma pa Lakers čaka v noči na soboto proti Sacramento Kings.

jaxson hayes luka dončić saša dončić slovenija
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
16. 10. 2025 13.29
+1
A za to je sale na kzs, da po ameriki išče 'slovenske' reprezentante. Res žalostno, kako se razprodajata dobro ime reprezentance in pripadnost.
ODGOVORI
1 0
a res1
16. 10. 2025 13.28
Tuliko tujcev vsak dan nelegalno pride k nam. Pa kaj ni nobeden v tem primeru igrat košarko? Državljanstvo dobi takoj...
ODGOVORI
0 0
čebelinko
16. 10. 2025 13.27
+2
Se ne strinjam, če ni Slovenec, nima v reprezentanci kaj iskati. Naturalizacijo treba ukiniti. Kakšno neumno pravilo!
ODGOVORI
2 0
jank
16. 10. 2025 13.27
+1
Dober izbor, ker gre za zelo gibljivega, skočnega in relativno mladega centra in to centra, ki v klubu igra z Dončićem, torej je ujemanje v reprezentanci zagotovljeno.
ODGOVORI
1 0
televizija2000
16. 10. 2025 13.20
+1
A Gafford pa ne more ?
ODGOVORI
1 0
nepridiprav
16. 10. 2025 13.19
+1
Hm, na svetu je torej 8 miljard potencialnih Slovencev, ki to postanejo, če so dobri v košarki...?
ODGOVORI
1 0
športnik66
16. 10. 2025 13.19
+2
Za Slovenijo naj igrajo Slovenci - vključno s tistimi, ki živijo v Sloveniji - kot npr. naturalizirani center Alen Omić, pa kar naredijo, naredijo. Sem odločno proti, da dajemo slovensko državljanstvo tujim igralcem, recimo Američanom, ki sploh ne vedo, kje točno Slovenija je. To je meni ok za klubski šport, za nacionalni dres pa nikako ne!
ODGOVORI
2 0
vel.klovn
16. 10. 2025 13.15
+0
Kak naslov, Luka ne pa Saša
ODGOVORI
2 2
športnik66
16. 10. 2025 13.16
+0
Ti pač ne razumeš vsebine članka...
ODGOVORI
1 1
yanay
16. 10. 2025 13.14
+1
Hayes? O.K. Je visok, skočen, v letošnji sezoni je možno, da bo v spregi z Dončičem še napredoval. Kar se mene tiče, bi veliko raje v reprezentanci videl Dereka Livelyja, saj je še mlajši in bi bil dolgoročna rešitev na centrskem položaju.
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
16. 10. 2025 13.09
+0
Bravo
ODGOVORI
1 1
bojer
16. 10. 2025 13.08
+2
To pa bo, če bo ta zadeve vzel v roke .... ni se bati za uspeh SLO košarke.
ODGOVORI
2 0
kala 09
16. 10. 2025 13.08
+1
Pojdite še na Vič,tam je tudi veliko dobrih igralcev.
ODGOVORI
2 1
Monster_cat
16. 10. 2025 13.07
+1
A novega selektorja?
ODGOVORI
1 0
Valkidžija
16. 10. 2025 13.07
+4
In kdaj bodo odrekli sodelovanje z Sekulićem? Čakamo.
ODGOVORI
4 0
Amor Fati
16. 10. 2025 13.02
+3
In kar naenkrat se lahko zgodi da Omi odpade. Pošteno.
ODGOVORI
4 1
Blue Dream
16. 10. 2025 12.59
+1
Mah sej tudi reprezentančna košarka ni več to kar bi morala biti. Tudi tu denar govori
ODGOVORI
2 1
Ganymede
16. 10. 2025 12.59
+2
A ne gre državljanstvo pri nas po krvi? Tako je od nekdaj bilo...
ODGOVORI
4 2
bojer
16. 10. 2025 13.06
...potem bi moral biti nekdo malo bolj z juga .....
ODGOVORI
0 0
JokatPejt
16. 10. 2025 13.07
+2
Poglej malo po državi koliko je sploh še ostalo slovencev “po krvi”
ODGOVORI
2 0
