Video, ki je obnorel splet: koliko korakov je naredil LaMelo Ball?

Družbena omrežja je preplavil posnetek košarkarja lige NBA LaMela Balla, ki je na tekmi proti Miamiju dosegel trojko po akciji, ob kateri so številni ljubitelji košarke ostali brez besed. Ena, dva, tri, štiri, ... sedem. Našteli so točno sedem korakov, a očitno je to v ligi NBA tudi dovoljeno. Sodniške piščalke so ostale neme. In ni se zgodilo prvič, da sodniki niso znali šteti do tri ...