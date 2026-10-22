Video, ki je obnorel splet: koliko korakov je naredil LaMelo Ball?

Nekdanji tretji izbor nabora lige NBA in poleti novi član Minnesota Timberwolves LaMelo Bol je pred metom izvedel potezo, pri kateri je po ocenah številnih gledalcev napravil med šest in osem korakov, preden je žogo poslal skozi obroč.
Dogodek ni ušel pozornosti navijačev v prvih vrstah, precej manj pozornosti pa je očitno vzbudil pri sodniški trojki. Eden od sodnikov je stal neposredno pred Bolom, a kljub temu ni dosodil "hoje".
Posnetek je hitro zaokrožil po spletu in sprožil burne odzive. Številni navijači so se spraševali, kako je mogoče, da tako očitna kršitev pravil ni bila kaznovana.
Nekateri so šli še korak dlje in pripomnili, da prav zaradi podobnih situacij vse redkeje spremljajo tekme lige NBA.
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