Je to že zdaj najslabša akcija v letošnji sezoni lige NBA?

Trik, padec, ples in 'opeka'. Štiri besede, ki opisujejo akcijo Philadelphie dve in pol minuti pred koncem druge četrtine prve tekme v novi sezoni lige NBA. James Harden je dolga leta 'lomil gležnje' svojih nasprotnikov, v minulih dveh sezonah pa v dresih Houston Rocketsov in Brooklyn Netsov ni blestel. A prestop v Philadelphio mu je očitno dobro del. Tekmo proti lanskim finalistom je ob dobrem metu zaključil s 31 točkami, 14 skoki in osmimi podajami. Nasproti mu je stal lani najboljši obrambni igralec lige Marcus Smart, ki je znan po tem, da svoje nasprotnike redno poskuša prisiliti v prekrške v napadu.