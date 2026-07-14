Je Williams zadnja okrepitev Lakersov pred novo sezono?

Ziaire Williams je prejšnjo sezono preživel pri Brooklyn Nets, kjer je na 56 tekmah v povprečju dosegal 10,2 točke in 2,4 skoka na tekmo.
Kariero je začel na naboru lige NBA leta 2021 in pred prestopom k Nets leta 2024 tri sezone preživel pri Memphis Grizzlies. Obiskoval je tudi šolo Sierra Canyon v Kaliforniji, kjer je bil soigralec Bronnyja Jamesa - sina LeBrona Jamesa, ki zdaj pri jezernikih igra na položaju branilca.
Kot poroča ESPN, so se Los Angeles Lakers z Williamsom dogovorili za podpis enoletne pogodbe v vrednosti tri milijone dolarjev (2,63 milijona evrov). Njegov prihod sovpada z burnim poletjem za ekipo Lakers, ki je preoblikovala svojo zasedbo po odhodu prvega zvezdnika LeBrona Jamesa in Ruija Hachimure.
Klub je že podaljšal sodelovanje z Austinom Reavesom ter v svoje vrste pripeljal Walkerja Kesslerja, Sandra Mamukelašvilija, Collina Sextona, Quentina Grimesa in Kevona Looneyja. Po poročanju ESPN je z Williamsom ekipa Lakers dosegla zgornjo mejo 15 igralcev v moštvu. Vendar pa se klub še vedno zanima za prostega igralca in krilnega košarkarja Jonathana Kumingo.
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