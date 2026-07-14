Je Williams zadnja okrepitev Lakersov pred novo sezono?

Ziaire Williams je prejšnjo sezono preživel pri Brooklyn Nets, kjer je na 56 tekmah v povprečju dosegal 10,2 točke in 2,4 skoka na tekmo.

Kariero je začel na naboru lige NBA leta 2021 in pred prestopom k Nets leta 2024 tri sezone preživel pri Memphis Grizzlies. Obiskoval je tudi šolo Sierra Canyon v Kaliforniji, kjer je bil soigralec Bronnyja Jamesa - sina LeBrona Jamesa, ki zdaj pri jezernikih igra na položaju branilca.