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Je Williams zadnja okrepitev Lakersov pred novo sezono?

Los Angeles, 14. 07. 2026 09.08 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Luka Dončić in Ziaire Williams

Los Angeles Lakers so poleti pošteno prevetrili svoje vrste. Ekipi okrog slovenskega zvezdnika Luke Dončića se je za eno sezono pridružil še 24-letni prosti igralec Ziaire Williams. Z njegovim prihodom je igralski mozaik končan.

Ziaire Williams je prejšnjo sezono preživel pri Brooklyn Nets, kjer je na 56 tekmah v povprečju dosegal 10,2 točke in 2,4 skoka na tekmo.

Kariero je začel na naboru lige NBA leta 2021 in pred prestopom k Nets leta 2024 tri sezone preživel pri Memphis Grizzlies. Obiskoval je tudi šolo Sierra Canyon v Kaliforniji, kjer je bil soigralec Bronnyja Jamesa - sina LeBrona Jamesa, ki zdaj pri jezernikih igra na položaju branilca.

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Kot poroča ESPN, so se Los Angeles Lakers z Williamsom dogovorili za podpis enoletne pogodbe v vrednosti tri milijone dolarjev (2,63 milijona evrov). Njegov prihod sovpada z burnim poletjem za ekipo Lakers, ki je preoblikovala svojo zasedbo po odhodu prvega zvezdnika LeBrona Jamesa in Ruija Hachimure.

Klub je že podaljšal sodelovanje z Austinom Reavesom ter v svoje vrste pripeljal Walkerja Kesslerja, Sandra Mamukelašvilija, Collina Sextona, Quentina Grimesa in Kevona Looneyja. Po poročanju ESPN je z Williamsom ekipa Lakers dosegla zgornjo mejo 15 igralcev v moštvu. Vendar pa se klub še vedno zanima za prostega igralca in krilnega košarkarja Jonathana Kumingo.

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić ziaire williams

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petb
14. 07. 2026 10.16
Komu mar.
Odgovori
-1
0 1
Amor Fati
14. 07. 2026 09.43
Pravi misterij ni, zakaj so vsi tanovi prišli. Pravi misterij je, zakaj so vsi taboljši ( razen seveda Austina ) odšli. Dejansko je zdaj Lakersom ostal samo eden dober košarkar. No, upam, da se jim ta odločitev gradnje ekipe okoli Austina nekoč obrestuje.
Odgovori
-2
0 2
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