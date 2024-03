Slovenski košarkarski as Luka Dončić je nadaljeval niz trojnih dvojčkov v severnoameriški ligi NBA. Tokrat sicer ni presegel 30 točk, je pa ob zmagi svojih Dallas Mavericksov pri Chicago Bullsih s 127:92 dosegel 27 točk, 14 podaj in 12 skokov.

OGLAS

Luka Dončić in soigralci so ponoči proti Chicagu sijajno odprli dvoboj. Prvo četrtino so dobili kar s 44:16 in postavili temelje zanesljivi zmagi. Dončić je blestel predvsem v navezi z obema centroma Danielom Gaffordom (20 točk) in Dereckom Livelyjem (22 točk). Že po prvi četrtini je imel Ljubljančan 15 točk, 7 podaj in 6 skokov.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Vemo, kje nas Luka potrebuje. Kadar koli ga čuvata dva ali trije igralci, moramo ostali najti odprt prostor in on nas bo našel zaradi našega zaupanja in kemije. Včasih je težko, ker Luka igra počasi, vsi ostali pa igramo hitro. Moramo ujeti tempo, medtem ko Luka bere obrambo. To je težko ustaviti. Jaz poskušam to ustaviti na treningih in mi še ni uspelo," je izziv za nasprotnike Mavsov poskušal opisati Lively, ki kljub mladosti (20) in statusu novinca letos blesti. Na koncu je Dončić na parketu prebil 33:37 minute, nekoliko pa mu je šepal met za dve točki, zadel je le tri od osmih metov. Za tri točke je bil 40-odstoten (6:15), dvoboj pa je končal s 14 podajami in 12 skoki. Ob visokem vodstvu je na klopi obsedel zadnjih šest minut dvoboja.

Trener Jason Kidd je po koncu dejal, da sta odločitev o tem sprejela skupaj s slovenskim asom. "Je zrel, pravi vodja. Četudi se poteguje za vse te rekorde, je razumel položaj," je o tem na novinarski konferenci po dvoboju dejal Kidd. "Zanj so pomembne zmage. Za številke nisem prepričan, da mu kar koli pomenijo. Ampak ko se bo upokojil, bo pogledal nazaj in videl, da je igral na povsem drugačni ravni od ostalih," je Dončića pohvalil njegov trener.

Luka Dončić in Jason Kidd FOTO: AP icon-expand