Jefferson: Pri Dončiću bi lahko vlekli vzporednice z Larryjem Birdom

"Če pogledate LeBrona, ki je nedavno vpisal trojni dvojček proti vsem ekipam, če pogledate Russella Westbrooka, ki je zadnje tri sezone v povprečju dosegal trojni dvojček, in če pogledate, kdo je z najmanjšo minutažo prišel do trojnega dvojčka s 30 točkami, je to Luka. To bi si ljudje morali zapisati," je izpostavil Jefferson, ki si je garderobo lige NBA delil z Boštjanom Nachbarjem pri New Jersey Nets.

Jefferson meni, da je Dončić močno presegel pričakovanja v ligi NBA. "Mislim, da nihče tega ni pričakoval. Vedeli so, da je dober. Skavti so govorili, da je to najboljši Evropejec, ki so ga videli kdaj igrati. Ljudje so reagirali: OK, bomo videli. Toda on je res zelo talentiran in poseben," je prepričan nekdanji član Spursov. Toda zanimivo je, da ga za razliko od marsikaterega analitika pri Dončiču v prvi vrsti ne navdušujejo številke, ki jih beleži, temveč njegov način dojemanja igre. "Ena izmed stvari, ki jih ljudi podcenjujejo pri njem, je njegov košarkarski IQ, kako on vidi košarko. Mislim, da je med najboljšimi petimi v tem, kako vidi igro. Ni tako zelo hiter, ni tako zelo velik, toda vidi stvari in upočasni igro, zato da dobi, kar si želi," je prepričan 39-letnik iz Phoenixa.

DONCIC

Jefferson, ki je športne copate na klin obesil po koncu sezone 2017/18, je Luko primerjal z legendarnim Bostonovim košarkarjem Larryjem Birdom. "Pri Luki bi lahko vlekli vzporednice z Birdom. Seveda so razlike: Luka ni tako zelo velik, je pa malce hitrejši. Način na katerega dojemata igro, nista najbolj atletska, razumeta igro in potek igre, kako se igralci gibljejo. To Luka vidi drugače. Ljudje govorijo, da je to zato, ker je igral košarko v Evropi in zato ker je postal poklicni košarkar zelo mlad. Jaz trdim, da ne: to je zato, ker je drugačen igralec. Košarko dojema na način, ki je unikaten. Zna si ustvariti položaje za mete in pomaga soigralcem, da izgledajo boljše. In pri vsem tem je star vsega 20 let," je zaključil Jefferson, ki je leta 2016 s Clevelandom osvojil šampionski prstan.