Jeol Embiid na letošnjem svetovnem prvenstvu ne bo nastopil v dresu Francije

Aktualni MVP rednega dela lige NBA je lastnik kar treh potnih listov. Izbira lahko med ameriškim, kamerunskim in francoskim. Vse tri reprezentance upajo, da bo v prihodnosti zaigral zanje, kljub temu pa je francoski selektor že zdaj javno potrdil, da na letošnjem svetovnem prvenstvu na FIlipinih, Japonskem in v Indoneziji v dresu Francije v vsakem primeru ne bo nastopil.

Prvenstvo se bo začelo 25. avgusta letos in končalo 10. septembra. Luka Dončić je že potrdil, da bo na njem nastopil. Collet je tudi primerjal novega igralca San Antonio Spursov Wembanyamo in aktualnega MVP-ja finala lige NBA Nikolo Jokića. "Upam, da bo Wembanyama tako uspešen kot Nikola Jokić. Ima potencial, ampak najtežje je ta potencial tudi izkoristiti. Star je zgolj 19 let. Dobro ga poznam, ker sem ga treniral. Predvidevam, da bo zelo uspešen," je o svojem zdaj že nekdanjem varovancu dejal Collet, ki je prepričan, da je mladenič od Jokića že zdaj boljši v obrambi: "Verjamem, da bo čez nekaj let, ko bo močnejši, še boljši."