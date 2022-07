Jeremić novi član košarkarskih zmajev

"Zelo srečen sem, da prihajam v Cedevito Olimpijo. Ljubljanski klub je imel minulo sezono fenomenalne rezultate v obeh mednarodnih tekmovanjih in upam, da bo prihajajoča sezona še uspešnejša. Vse navijače vabim, da nam stojijo ob strani in nas podpirajo celotno sezono," je ob pridružitvi Cedeviti Olimpiji povedal Jeremić. V Novem Sadu rojeni Marko Jeremić je svojo profesionalno kariero začel v Vojvodini, kjer je ostal do leta 2015, sledil pa je prestop v Mladost Mrkonjić Grad, kjer je ostal eno sezono. Sledila je selitev v Napredak Kruševac, tudi del te ekipe je bil eno sezono, nato pa se je pridružil FMP-ju, kjer je igral med letoma 2017 in 2020. Zadnji dve sezoni je bil Jeremić član Mornarja iz Bara. Za Mornar je Jeremić v sezoni 2021/22 za igral na šestih tekmah Fibinega Evropskega pokala in v povprečju dosegal 12,5 točke in 2,0 skoka na obračun. V regionalni ligi je zaigral na 26 tekmah in dosegal 10,1 točko, 1,8 skoke in 1,2 asistence na tekmo.

Svoj debi v članski reprezentanci Srbije je Jeremić doživel v kvalifikacijah za EuroBasket 2022 leta 2020, zaigral pa je na dveh obračunih.