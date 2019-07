Nekoč razveseljeval Madison Square Garden, danes pa v solzah priznava: 'Čutim, da so vsi obupali nad menoj'

Nekdanji študent na slovitem Harvardu Jeremy Lin je v čustvenem nagovoru na dogodku v Tajvanu poudaril, da se njegova košarkarska kariera nahaja pred morda največjo prelomnico v karieri.



Pred slabim desetletjem je Lin v dresu New York Knicksov navduševal gledalce v slovitem Madison Square Gardnu, kjer je pustil največji pečat v svoji NBA karieri. Čeprav je pred mesecem in pol v dresu Toronto Raptorsov osvojil zlati prstan, priznava, da se ne počuti kot pravi NBA prvak. "V karieri so se mi zgodile takšne in drugačne reči. Bilo je tudi kar nekaj nesrečnih trenutkov s poškodbami, a vseeno sem pričakoval, da se bo nekdo spomnil name in mi ponudil novo priložnost, da dokažem, da še nisem za odpis," je uvodoma dejal solzavi Jeremy Lin, za katerega očitno v novi sezoni ne bo prostora v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.