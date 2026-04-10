Jezerniki brez Dončića in Reavesa proti Phoenixu

Jezerniki še nekaj časa ne bodo mogli računati na poškodovanega Luko Dončića , ki še vedno okreva po poškodbi zadnje stegenske mišice in bo zagotovo odsoten vsaj do konca rednega dela sezone. Poleg Slovenca v zasedbi iz Los Angelesa pogrešajo tudi Austina Reavesa , ta ima težave s trebušno mišico.

Poškodbi Dončića in Reavesa se košarkarjem iz mesta angelov poznata tudi na slabših rezultatih, zadnjo tekmo so sicer dobili - z 119:103 so premagali Golden State - pred tem pa so vknjižili dva poraza proti Oklahomi, ugnalo pa jih je tudi nekdanje Dončićevo moštvo Dallas.

Tudi Phoenix v zadnjem obdobju nima najlepše rezultatske krivulje, v mesecu aprilu so na petih tekmah doživeli tri poraze, klonili so proti Houstonu, sršenom iz Charlotta in Orlandu, slavili pa proti Dallasu in Chicagu.

Lakersi, ki so trenutno četrto moštvo zahoda, so si nastop v končnici sicer že zagotovili, Sunsi pa se bodo za preboj v končnico morali še precej potruditi, saj na lestvici zahodne konference trenutno zasedajo sedmo mesto.