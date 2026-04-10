Košarka

Jezerniki brez Dončića in Reavesa proti Phoenixu

Los Angeles, 10. 04. 2026 23.30 pred 18 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
LeBron James

Potem ko so košarkarji Los Angeles Lakers v noči na petek ugnali Golden State, jih manj kot 24 ur kasneje že čaka nov obračun, doma bodo gostili Phoenix Sunse. Zasedba iz LA-ja je sicer zaradi poškodb precej oslabljena, kar se jim v zadnjem času pozna tudi na rezultatski krivulji, tako so na lestvici zahodne konference s tretjega zdrsnili na četrto mesto.

Jezerniki še nekaj časa ne bodo mogli računati na poškodovanega Luko Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi zadnje stegenske mišice in bo zagotovo odsoten vsaj do konca rednega dela sezone. Poleg Slovenca v zasedbi iz Los Angelesa pogrešajo tudi Austina Reavesa, ta ima težave s trebušno mišico.

Poškodbi Dončića in Reavesa se košarkarjem iz mesta angelov poznata tudi na slabših rezultatih, zadnjo tekmo so sicer dobili - z 119:103 so premagali Golden State - pred tem pa so vknjižili dva poraza proti Oklahomi, ugnalo pa jih je tudi nekdanje Dončićevo moštvo Dallas.

Tudi Phoenix v zadnjem obdobju nima najlepše rezultatske krivulje, v mesecu aprilu so na petih tekmah doživeli tri poraze, klonili so proti Houstonu, sršenom iz Charlotta in Orlandu, slavili pa proti Dallasu in Chicagu.

Lakersi, ki so trenutno četrto moštvo zahoda, so si nastop v končnici sicer že zagotovili, Sunsi pa se bodo za preboj v končnico morali še precej potruditi, saj na lestvici zahodne konference trenutno zasedajo sedmo mesto.

