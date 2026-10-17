Jezerniki izgubili 'generalko' pred sezono, Dončić igral le v prvem polčasu

Košarkarji Denver Nuggets so pripravljalno obdobje pred novo sezono NBA sklenili z zmago nad Los Angeles Lakersi s 121:106. V ospredju sta bila znova Nikola Jokić in Jamal Murray, zelo dober vtis pa je pustil tudi Trevon Brazile, ki je odlično izkoristil priložnost v odsotnosti Aarona Gordona.
Jokić je tekmo končal z 21 točkami, šestimi skoki in osmimi asistencami, Murray pa je bil z 21 točkami prvi strelec moštva. S klopi je bil razpoložen tudi DeMar DeRozan, ki je prispeval 14 točk. Pri Lakersih je Austin Reaves dosegel 19 točk, Luka Dončić pa je vseh svojih 15 točk dosegel že v prvem polčasu. Jezerniki so se večji del večera držali v igri, v zaključku pa jim je zmanjkalo moči za preobrat.
Denver silovito odprl obračun
Nuggetsi so že od uvodnih minut narekovali ritem. Murray in Jokić sta učinkovito vodila napad, pomemben delež pa je prispeval tudi Brazile, ki je navdušil z zabijanji, ukradenimi žogami in blokadami.
Denver si je ob koncu prve četrtine priigral prednost 36:22, ki jo je v drugem delu sicer nekoliko zapravil. Lakersi so s serijo 15:3 predvsem po zaslugi Dončića zmanjšali zaostanek na štiri točke, a je Denver na odmor vseeno odšel s prednostjo 62:55.
Sporna izključitev Johnsona
V tretji četrtini se je temperatura na parketu dvignila. Cam Johnson je bil po pregledu posnetka izključen zaradi osebne napake druge stopnje, potem ko je med borbo za položaj odrinil tekmeca. Odločitev sodnikov je sprožila precej negodovanja, saj se je mnogim zdela prestroga.
Lakersi so izkoristili zmedo in se približali na vsega pet točk zaostanka, vendar so Murray, Brazile in Christian Braun poskrbeli, da je Denver v zadnjo četrtino vstopil z vodstvom 88:83.
Klop Denverja dokončno zlomila odpor Lakersov
Gostje iz Los Angelesa so v zadnji četrtini še nekajkrat zapretili in se približali na štiri točke zaostanka (106:102), nato pa je sledil odločilen odgovor Denverja.
Marvin Bagley je blestel na obeh straneh igrišča, DeRozan je prispeval nekaj ključnih košev, pomembno energijo pa je prinesel tudi Bryce Hopkins. Nuggetsi so v zaključku pobegnili na varno razliko in brez večjih težav potrdili zmago s 121:106.
Brazile izkoristil priložnost
Ena največjih pozitivnih zgodb večera je bil 22-letni Trevon Brazile. Krilni igralec je v začetni peterki zamenjal Aarona Gordona in tekmo končal z 12 točkami, osmimi skoki, dvema ukradenima žogama in dvema blokadama.
Njegova energija v obrambi je navdušila strokovni štab, saj je prav obramba Denverja večji del tekme delovala zelo čvrsto in organizirano. Nuggetsi tako v novo sezono vstopajo z dobro popotnico, Lakersi pa imajo pred začetkom prvenstva še nekaj odprtih vprašanj, predvsem v obrambi in globini rotacije.
Izid:
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 121:106 (36:22, 26:33, 26:28, 33:23)
Pripravljalna tekma ali 'predsezonska tekma' je niz tekem, ki jih ekipe odigrajo pred uradnim začetkom rednega dela sezone lige NBA. Te tekme niso vključene v uradno statistiko zmag in porazov, njihova glavna vloga pa je, da trenerji preizkusijo različne igralce, uigrajo taktične zamisli in igralcem pomagajo pridobiti potrebno fizično pripravljenost ter tekmovalni ritem po dolgem premoru.
Nikola Jokić je srbski profesionalni košarkar, ki igra za moštvo Denver Nuggets. Velja za enega najboljših igralcev v zgodovini lige NBA, saj je znan po svojem izjemnem košarkarskem IQ-ju, viziji igre in sposobnosti podajanja, kar je redkost za igralca na položaju centra. Večkrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) lige, s svojo vsestranskostjo pa je popolnoma spremenil način igranja na svojem položaju.
Osebna napaka druge stopnje (t. i. 'flagrant foul 2') je v ligi NBA dosojena za dejanje, ki je ocenjeno kot nepotreben in pretiran fizični stik s nasprotnim igralcem. Za razliko od običajne osebne napake, ta prekršek vedno vodi do takojšnje izključitve igralca iz tekme, poleg tega pa nasprotna ekipa prejme proste mete in žogo s strani.
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