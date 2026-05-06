Uravnotežena ofenzivna predstava in jeklena obrambna igra aktualnih prvakov lige NBA sta bila dovolj za zmago nad oslabljenimi jezerniki, ki so začeli odlično, a se nato tri četrtine niso mogli enakovredno kosati z najboljšo ekipo lige NBA v rednem delu sezone. Chet Holmgren je vodil Thunder z 24 točkami in 12 skoki, medtem ko sta aktualna najkoristnejša igralca lige NBA Shai Gilgeous-Alexander in Ajay Mitchell dodala po 18 točk.

"Bili smo malo negotovi, malo zarjaveli, a smo vztrajali v napadu," je dejal Gilgeous-Alexander in pohvalil obrambo prerijskega groma, ki je kalifornijsko zasedbo Lakers omejila na najnižji rezultat v končnici po letu 2021.

"Preprosto skušamo igralce pripraviti do tega, da igrajo zunaj cone udobja," je o obrambi Thunder dejal Gilgeous-Alexander. "Kar koli fantje radi počnejo, jim mi radi vzamemo."

Prepričljiva zmaga Oklahome je še dodatno okrepila razmišljanja, da so se četrtopostavljeni Lakers znašli pravzaprav pred misijo nemogoče, če želijo kljubovati vsem napovedim in pričakovanjem ter presenetiti prvake v seriji na štiri zmage.

Oklahoma City je v rednem delu sezone premagala Lakers s 4:0, pri čemer je vsako tekmo dobila s povprečno razliko 29,3 točke. Torkova uvodna tekma konferenčnega polfinala v Paycom Centru v Oklahoma Cityju je le potrdila prevlado Thunder v rednem delu sezone.

Veteran jezernikov James, ki je kljuboval svojim 41 letom in popeljal Lakers do zmage nad Houston Rockets s 4:2 v prvem krogu končnice, je vodil Los Angeles z 27 točkami. Rui Hačimura je dodal 18 točk, Marcus Smart jih je dosegel 12, Deandre Ayton pa 10.

Redick: Olajšali smo jim delo

Glavni trener jezernikov JJ Redick je za težave svoje ekipe okrivil neizsiljene napake. "Škodovale so nam napake," je dejal strateg.

"Če igraš proti prvakom, je nedopustno storiti toliko napak. Oni so namreč mopjstri v tem, da kaznujejo vsako napako in vzamejo vse kar jim podariš."

"Igrate proti prvakom, vaša meja za napake ni tako visoka. Preprosto jih je bilo preveč nocoj. To moramo popraviti. Fantje so igrali trdo. Samo bolje moramo opraviti delo pri izvedbi. Našo pozornost moramo usmeriti v podrobnosti. Vem, da bomo stvari popravili in bili boljši," trener Los Angelesa ni vrgel puške v koruzo. "Grenkoba po tekmi ostaja, saj se mi zdi, da smo jim zgolj s svojimi neumnostmi precej olajšali delo." Izid, liga NBA, končnica, konferenčni polfinale, prva tekma:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18)