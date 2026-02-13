Jezerniki brez Luke Dončića zlahka premagali Dallas

Los Angeles Lakers so se s 33. zmago v sezoni utrdili na šestem mestu v zahodni konferenci, ki bi ob koncu sezone vodilo neposredno v končnico. Poleg Luke Dončića zaradi poškodbe na tekmi ni zaigral tudi prvi zvezdnik Dallasa Cooper Flagg.

Jezerniki so po prvi četrtini vodili s petimi točkami prednosti, ob polčasu pa z zgolj eno točko prednosti. V tretji četrtini so domači končno pobegnili vztrajnim gostom, saj so jo dobili z izidom 32:19 in zadnja četrtina je bila zgolj formalnost, edino odprto vprašanje pa je bilo, ali bo 41-letni LeBron James vpisal trojni dvojček. Zagotovo ga je zavestno lovil, saj pri tej starosti zagotovo ne bi bil na parketu dve minuti pred koncem ob prednosti 20 točk. Tekmo je zaključil z 28 točkami, 10 skoki in 12 asistencami.