Košarka

Jezerniki brez Luke Dončića zlahka premagali Dallas

Los Angeles, 13. 02. 2026 06.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Luka Dončić proti Dallasu ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice

Los Angeles Lakers so v domači dvorani zlahka (124:104) premagali Dallas Mavericks. Luka Dončić pri domačih ni zaigral, čeprav je pred tekmo sodeloval pri ogrevanju. Pri Lakersih je znova najbolj izstopal 41-letni zvezdnik LeBron James, ki je dosegel trojni dvojček z 28 točkami, 10 skoki in 12 asistencami.

Los Angeles Lakers so se s 33. zmago v sezoni utrdili na šestem mestu v zahodni konferenci, ki bi ob koncu sezone vodilo neposredno v končnico. Poleg Luke Dončića zaradi poškodbe na tekmi ni zaigral tudi prvi zvezdnik Dallasa Cooper Flagg.

Jezerniki so po prvi četrtini vodili s petimi točkami prednosti, ob polčasu pa z zgolj eno točko prednosti. V tretji četrtini so domači končno pobegnili vztrajnim gostom, saj so jo dobili z izidom 32:19 in zadnja četrtina je bila zgolj formalnost, edino odprto vprašanje pa je bilo, ali bo 41-letni LeBron James vpisal trojni dvojček. Zagotovo ga je zavestno lovil, saj pri tej starosti zagotovo ne bi bil na parketu dve minuti pred koncem ob prednosti 20 točk. Tekmo je zaključil z 28 točkami, 10 skoki in 12 asistencami.

LeBron James je tekmo z Dallas Mavericks zaključil je zaključil z 28 točkami, 10 skoki in 12 asistencami.
LeBron James je tekmo z Dallas Mavericks zaključil je zaključil z 28 točkami, 10 skoki in 12 asistencami.
FOTO: AP

Pri Lakersih je Rui Hachimura vpisal 21 točk, povratnik po poškodbi Austin Reaves pa je tekmo znova začel na klopi za rezerviste, končal pa z 18 točkami, 4 skoki in 6 asistencami. Mejo desetih točk sta pri domačih presegla še Jaxson Hayes s 16 točkami in 7 skoki ter Jake LaRavia z 11 točkami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri Dallasu sta po 19 točk vpisala Max Christie in Naji Marshall, 18 jih je dodal P.J. Washington, 17 točk, 5 skokov in 7 asistenc pa je dodal Brandon Williams. Lakerse naslednji obračun čaka šele naslednjo soboto proti mestnim tekmecem LA Clippers, saj sledi All-Star vikend, katerega del želi biti tudi Dončić, ki je prejel največ glasov navijačev za nastop na All-Star tekmi.

Izidi:

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 93:110

Utah Jazz - Portland Trail Blazers 119:135

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 124:104

(Luka Dončić zaradi poškodbe stegenske mišice ni igral za Lakers)

Razlagalnik

Trojni dvojček v košarki je dosežek, ko igralec v eni tekmi doseže dvomestno število (deset ali več) v treh od petih statističnih kategorij: točke, skoki, asistence, ukradene žoge ali blokade. Najpogosteje se trojni dvojček nanaša na kombinacijo točk, skokov in asistenc, saj so te kategorije najbolj dostopne za doseganje dvomestnih številk.

All-Star vikend lige NBA je vsakoletni dogodek, ki združuje najboljše igralce lige NBA. Vrhunec vikenda je tekma All-Star, kjer se po navadi pomerita ekipi najboljših igralcev iz Vzhodne in Zahodne konference, letos pa bodo sodelovale tri ekipe. Dve bosta sestavljeni iz igralcev iz ZDA, ena pa iz igralcev iz preostanka sveta. Dogodek vključuje tudi tekmovanja v spretnostih, metanju trojk in zabijanju (slam dunk contest), ki prikazujejo izjemne talente in zabavajo navijače po vsem svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
los angeles lakers nba luka dončić lebron james dallas mavericks

