Jezerniki brez svojega zvezdniškega dvojca do zmage v Bostonu

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez poškodovanih zvezdnikov Anthonyja Daviesa in LeBrona Jamesa presenetljivo dobili dvoboj rekordnih prvakov lige NBA proti Boston Celtics in zmagali s 114:105. Pri gostih iz Kalifornije je Austin Reaves dosegel 32 toč. Za Kelte, najboljšo ekipo lige NBA, je bil to šele 12. poraz v sezoni ter komaj tretji doma.

OGLAS

Poleg Austina Reavesa je še pet košarkarjev iz tabora jezernikov doseglo dvomestno število točk. Po tekmi je prvi strelec ekipe poudaril, da si je k srcu vzel neposredno sporočilo LeBrona Jamesa po torkovem porazu proti Atlanti, ko je dejal: "Pojdite na parket in opravite svoje delo." "To je odlično sporočilo," je Reaves po tekmi povedal za televizijo TNT: "In ker prihaja od najboljšega igralca vseh časov, bi po mojem mnenju to tudi morali storiti." Zadnji dvoboj ekip, ki si s po 17 naslovi prvaka delita rekord v prvenstvu NBA, je izgubil nekaj sijaja, potem ko so v taboru jezernikov na seznam poškodovanih umaknili Jamesa z bolečim levim gležnjem in Anthonyja Daviesa s krči v kolku in poškodbo ahilove tetive. Poleg tega sta moštvi na različnih poteh, ko se bliža premor za tekmo zvezd All-Star. Celtics so vodilni na vzhodu ter z najboljšim izkupičkom v ligi, Lakers pa so deveti v zahodni konferenci.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Tako so bili gledalci v bostonski dvorani TD Garden osupli, ko so gosti prevzeli nadzor v drugi četrtini. Boston, ki je ob polčasu zaostajal s 46:60, je v tretji četrtini zmanjšal zaostanek s 16 točk na šest, nato pa so se Lakers še pred zadnjo tretjino vrnili na sedem prednosti. D'Angelo Russell in Jaxson Hayes sta za goste dosegla po 16 točk, Russell pa je dodal še osem skokov in 14 podaj. Reaves je dosegel sedem od 19 trojk Lakers. Boston je s 23 točkami vodil Jayson Tatum. Kristaps Porzingis in Sam Hauser sta dosegla vsak po 17 točk, Jaylen Brown, ki so ga pred tekmo imenovali med rezerve za tekmo zvezd, pa jih je dosegel le osem. V New Yorku pa je Jalen Brunson proslavil prvi izbor za tekmo zvezd s 40 točkami ter z vodilnim košem 1:46 minute pred koncem za zmago Knicks s 109:105 nad Indiana Pacers. To je bila za kratkohlačnike, ki so igrali brez poškodovanega Juliusa Randla, še deveta zaporedna zmaga.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"To je bilo zabavno," je Brunson povedal množici v čustvenem intervjuju na igrišču: "Do konca smo se borili, človek. Tako je tudi treba. To je naša služba." Košarkarji Utah Jazz so doma s 124:127 klonili proti Philadelphia 76ers, pri katerih je Tyrese Maxey dosegel kar 51 točk. Domač poraz so doživeli tudi Memphis Grizzlies. Zmage s 108:101 so se veselili Cleveland Cavaliers, pri katerih je bil s 25 točkami in sedmimi podajami najbolj razigran Donovan Mitchell. To je bila za konjenike še četrta zaporedna zmaga ter skupno 12. na zadnjih 13 tekmah. Caris LeVert je v vlogi rezervista dodal 16 točk, Jarrett Allen je končal pri 14 točkah in devetih skokih, Max Strus pa je k zmagi prispeval 11 točk in 10 skokov. Liga NBA, izidi:

Boston Celtics - Los Angeles Lakers 105:114

New York Knicks - Indiana Pacers 109:105

Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 101:108

Utah Jazz - Philadelphia 76ers 124:127