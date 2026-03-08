Naslovnica
Košarka

Jezerniki doma v najbolj prestižni tekmi večera lovijo zmago

Los Angeles, 08. 03. 2026 15.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Luka Dončić in Austin Reaves

Luka Dončić je na zadnjem obračunu Los Angeles Lakersov nebogljeni Indiani nasul 44 točk, zdaj je prišel čas za tretjo tekmo v treh dneh in prestižen spopad z New York Knicksi. Po odsotnosti na zadnji tekmi je zvezdnik Jezernikov LeBron James vprašljiv za obračun s Knicksi, v postavo pa se vrača center Deandre Ayton, ki je v zadnjih tednih tarča vse hujših kritik.

Namesto Deandreja Aytona je trener Lakersov JJ Redick proti Pacersom na mesto centra v prvi postavi poslal Jaxsona Hayesa. Američan v 25 minutah igre z devetimi točkami in štirimi skoki statistično ni blestel, a njegovi soigralci in trener mu vse bolj zaupajo.

Luka Dončić in Jaxson Hayes
Luka Dončić in Jaxson Hayes
FOTO: AP

"V zadnjem času smo lahko igrali s peterkami, v katerih Jaxsona in Luko obkrožimo z dobrimi strelci z razdalje in bile so zelo, zelo pozitivne. Luka ima tarče za podaje, Jaxsonu pa veliko prostora," je o kombinaciji Hayesa z Luko Dončićem dejal njun trener.

Tudi oba igralca, ki naj bi v prihodnje sodelovala tudi v slovenski reprezentanci, se zavedata, da je njuno uspešno sodelovanje ključnega pomena za Lakerse. "Več igrava skupaj, lažje razumeva drug drugega brez besed. Preprosto veva, kaj drugi želi, zato je najino sodelovanje v zadnjem letu postalo lažje," je o odnosu s prvim zvezdnikom in vodjo ekipe dejal Hayes.

"Vedno sem govoril, da rad igram z Jaxsonom. Mislim, da je v zadnjem letu izjemno napredoval. Zdaj, ko igram z njim, razume še bolje, kako igrati z menoj. Na tem smo delali. Zato je zame zelo posebno igrati z njim," je o Hayesu dejal Dončić. Slovenec je nedavno postal prvi igralec po velikem Michaelu Jordanu, ki je na svojih prvih 500 tekmah v ligi NBA vpisal vsaj 14.000 točk.

Ob povratku Aytona na parket ni jasno, kdo bo tekmo začel v prvi postavi, več zvemo že zvečer, saj bo tokratna tekma Lakersov odigrana ob Slovencem zelo ljubem večernem času. 

