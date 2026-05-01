Jezerniki imajo proti Houstonu novo zaključno žogico

Varovanci JJ-a Redicka so serijo začeli na najboljši možen način. Na krilih izjemnega zimzelenega LeBrona Jamesa so prišli do treh zaporednih zmag in svoje ime skoraj že vpisali v naslednji krog končnice lige NBA. Jezerniki pa niso izkoristili prvih dveh zaključnih žogic, na zadnji tekmi so bile rakete v Kaliforniji boljše s 93:99. Kljub porazu je moštvo iz mesta angelov dobilo pozitivno novico, po dolgem času se je na parket namreč vrnil Austin Reaves . Američan je dosegel 22 točk, razočaral pa je z učinkovitostjo meta iz igre.

Serija se seli nazaj v Teksas, kjer bodo jezerniki lovili preboj v drugi krog, kjer jih čaka ekipa Oklahome. Domače rakete bodo skušale serijo poslati v odločilno sedmo tekmo. Vredno je omeniti, da še nobena ekipa v zgodovini končnice ni "zakockala" prednosti s 3:0. Štirim moštvom je uspelo priti do sedme tekme, a tako velik preobrat ni uspel še nobenemu. Lakersi še naprej ne bodo mogli računati na Luko Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice, ki jo je staknil konec marca. V primeru nadaljevanja se bo Slovenec najbrž vrnil v seriji proti aktualnim prvakom iz Oklahome.