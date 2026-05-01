Košarka

Jezerniki imajo proti Houstonu novo zaključno žogico

Houston, 01. 05. 2026 22.00 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Austin Reaves se je po poškodbi vrnil v moštvo Los Angeles Lakersev

Prvi krog končnice košarkarske lige NBA se približuje koncu. Ekipa Los Angeles Lakers ima proti Houston Rockets še tretjo zaključno žogico, da zaključi serijo in se prebije v naslednji krog, kjer jih čakajo aktualni prvaki iz Oklahome. Jezerniki tudi na šesti tekmi proti raketam ne bodo mogli računati na slovenskega asa Luko Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice.

Los Angeles Lakers - Houston Rockets
Varovanci JJ-a Redicka so serijo začeli na najboljši možen način. Na krilih izjemnega zimzelenega LeBrona Jamesa so prišli do treh zaporednih zmag in svoje ime skoraj že vpisali v naslednji krog končnice lige NBA. Jezerniki pa niso izkoristili prvih dveh zaključnih žogic, na zadnji tekmi so bile rakete v Kaliforniji boljše s 93:99. Kljub porazu je moštvo iz mesta angelov dobilo pozitivno novico, po dolgem času se je na parket namreč vrnil Austin Reaves. Američan je dosegel 22 točk, razočaral pa je z učinkovitostjo meta iz igre.

Preberi še Lakersi kljub povratku Austina Reavesa še drugič zapored izgubili

Serija se seli nazaj v Teksas, kjer bodo jezerniki lovili preboj v drugi krog, kjer jih čaka ekipa Oklahome. Domače rakete bodo skušale serijo poslati v odločilno sedmo tekmo. Vredno je omeniti, da še nobena ekipa v zgodovini končnice ni "zakockala" prednosti s 3:0. Štirim moštvom je uspelo priti do sedme tekme, a tako velik preobrat ni uspel še nobenemu. Lakersi še naprej ne bodo mogli računati na Luko Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice, ki jo je staknil konec marca. V primeru nadaljevanja se bo Slovenec najbrž vrnil v seriji proti aktualnim prvakom iz Oklahome.

