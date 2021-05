'Jezerniki' iz Los Angelesa še naprej v krčevitem boju za končnico

Lanski tekmeci Miamija v finalu, Los Angeles Lakers, pa se še vedno borijo za šesto mesto v zahodnem delu lige, ki kot zadnje neposredno vodi v končnico. Branilci naslova so v gosteh premagali Indiano Pacers s 122:115 ter se po številu zmag in porazov izenačili s Portland Trail Blazers. V ekipo iz mesta angelov se je po poškodbi vrnil prvi zvezdnik LeBron James in dosegel 24 točk, štiri več pa Anthony Davis.

Lakersi bodo šesto mesto osvojili, če bodo v noči na ponedeljek po slovenskem času premagali ekipo New Orleans Pelicans, Portland pa mora izgubiti z Denverjem Vlatka Čančarja.