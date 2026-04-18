Jezerniki končnico proti Houstonu začenjajo brez Luke Dončića

Luka Dončić FOTO: Profimedia

Začetek letošnje končnice bodo v veliki meri krojile poškodbe številnih zvezdnikov. Poleg že omenjenih težav Luke Dončića bodo uvod zamudili še Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Lukov soigralec Austin Reaves, težave pa ima tudi zimzeleni Kevin Durant, ki bo skupaj s soigralci stal nasproti ekipi iz mesta angelov v prvem krogu.

Moštvi sta letos odigrali tri tekme, od katerih so dve dobili Lakers, eno pa Houston. Ob odsotnosti Dončića bodo številne oči uprte v dva veterana. Pri Jezernikih je to nedvomno LeBron James, medtem ko bo pri Houstonu soigralce do uspeha skušal pripeljati Durant, ki pa je zaradi težav z desnim kolenom zelo vprašljiv za prvi obračun. Slednji je sicer tudi statistično uspešnejši, saj njegovo povprečje na 78 tekmah znaša 26 točk, medtem ko je James odigral 18 tekem manj in povprečno dosegal 20,9 točke.

Alperen Sengun in Kevin Durant FOTO: Profimedia