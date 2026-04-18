Košarka

Jezerniki končnico proti Houstonu začenjajo brez Luke Dončića

Los Angeles, 18. 04. 2026 22.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Lu.M STA
Luka Dončić in Austin Reaves

Začenja se eno najbolj atraktivnih športnih dogajanj na svetu, pred nami je končnica lige NBA. Ekipa Los Angeles Lakers našega Luke Dončića bo v prvem krogu poskušala priti mimo ovire, imenovane Houston Rockets. Varovanci JJ Redicka bodo vsaj uvodne tekme serije proti Raketam odigrali brez slovenskega košarkarskega asa, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice.

Začetek letošnje končnice bodo v veliki meri krojile poškodbe številnih zvezdnikov. Poleg že omenjenih težav Luke Dončića bodo uvod zamudili še Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Lukov soigralec Austin Reaves, težave pa ima tudi zimzeleni Kevin Durant, ki bo skupaj s soigralci stal nasproti ekipi iz mesta angelov v prvem krogu.

Moštvi sta letos odigrali tri tekme, od katerih so dve dobili Lakers, eno pa Houston. Ob odsotnosti Dončića bodo številne oči uprte v dva veterana. Pri Jezernikih je to nedvomno LeBron James, medtem ko bo pri Houstonu soigralce do uspeha skušal pripeljati Durant, ki pa je zaradi težav z desnim kolenom zelo vprašljiv za prvi obračun. Slednji je sicer tudi statistično uspešnejši, saj njegovo povprečje na 78 tekmah znaša 26 točk, medtem ko je James odigral 18 tekem manj in povprečno dosegal 20,9 točke.

Varovanci JJ-a Redicka so sezono končali dobro in na zadnjih treh tekmah vpisali prav toliko zmag. Jezerniki so z dobrim koncem zasedli peto mesto zahodne konference, njihovi tekmeci v prvem krogu so bili četrti, z zgolj zmago slabšim rezultatskim izkupičkom. Poleg Duranta morajo biti pri Lakersih pozorni na turškega centra pri Raketah Alperena Senguna, ki na tekmo dosega skoraj 21 točk in devet skokov. Zelo nevaren je tudi organizator igre Amen Thompson, ki v svoji tretji sezoni med košarkarsko elito kaže vse boljše predstave.

