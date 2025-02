Dončić in James ponoči na obisku pri Jokiću

Jezerniki so na zadnjem obračunu brez Luke Dončića, ki je preventivno počival, ugnali Portland Trail Blazers. Na svoje najboljše čase je spomnil LeBron James, ki je dosegel kar 40 točk, medtem ko jih je Austin Reaves dodal 34.

A jasno je, da bodo košarkarji Denver Nuggets bistveno trši oreh. V kakovostni zahodni konferenci trenutno s 37 zmagami in 19 porazi zasedajo visoko tretje mesto. Njihov prvi zvezdnik Nikola Jokić pa je znova med glavnimi kandidati za naziv MVP. Za nameček so Nuggetsi trenutno v sijajni formi, saj so v nizu kar devetih zaporednih zmag.