Jezerniki prepričljivo boljši od aktualnih prvakov

Los Angeles Lakersi so prekinili 11 tekem dolg niz brez poraza Golden Stata na domačem parketu, v gosteh pri tokratnih tekmecih so Jezerniki namreč slavili prvič v šestih letih z izidom 127 : 101.

Prvi zvezdnik gostov LeBron James je staknil poškodbo dimelj sredi tretje četrtine. Z grimaso je pokazal, da nekaj ni v redu, nato je odkorakal na stran, kjer je skušal težavo odpraviti z raztezanjem. Kmalu je zapustil igrišče in odšel v garderobo. "Upam, da ne gre za dolgotrajno poškodbo in se bom vrnil čim prej," je povedal James, ki je tekmo končal pri 17 točkah in 13 skokih.

"To je bila naša najbolj kompletna tekma sezone. Vedeli smo, da bodo tekmeci veliko tekli, veliko smo se zanašali na LeBrona in naše veterane, ki so nas držali v igri. Brez Jamesa je skupina ostala skupaj in opravila dobro delo tudi brez njega," je bil po tekmi zadovoljen trener Lakersov Luke Walton.