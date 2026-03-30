Košarka

Jezerniki proti čarovnikom brez slovenskega čarodeja

Los Angeles, 30. 03. 2026 21.00 pred 56 minutami 1 min branja 1

A.M.
Lakers - Wizards

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers bodo v noči na torek gostili ekipo Washington Wizards, ki na lestvici vzhodne konference zaseda predzadnje mesto. Tretja ekipa zahoda ne bo mogla računati na Luko Dončića, ki bo obračun moral izpustiti zaradi kazni – v letošnji sezoni je namreč prejel že 16 tehničnih napak.

Luka Dončić je svojo 16. tehnično napako v aktualni sezoni prejel na zadnji tekmi, ko so košarkarji iz mesta angelov doma porazili Brooklyn Netse. Slovenski zvezdnik je bil kaznovan po tem, ko je ob koncu tretje četrtine porinil Ziaira Williamsa, ta pa se je maščeval z udarcem po obrazu Dončića in bil prav tako kaznovan s tehnično napako.

FOTO: Profimedia

Posledično bo moral 27-letni Ljubljančan izpustiti tekmo proti Washingtonu, obenem pa biti veliko bolj pozoren tudi v nadaljevanju sezone. Števec tehničnih napak se ob 16. prejeti namreč ne ponastavi, ampak nadaljuje. Po trenutnih pravilih so košarkarji suspendirani za dodatno tekmo v primeru vsake druge nove tehnične napake.

Kljub odsotnosti slovenskega košarkarskega asa bodo jezerniki proti čarovnikom v vlogi izrazitega favorita. Na drugi strani bo obračun izpustil Anthony Davis, drugi protagonist odmevne menjave, v kateri se je Dončić preselil v Los Angeles. Dallas je Davisa, ki je zaradi poškodbe prsta odsoten že skoraj tri mesece, februarja poslal v Washington.

košarka liga nba luka dončić los angeles lakers washington wizards

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
JOKS klub
30. 03. 2026 21.56
Kul.
