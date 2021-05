Jezerniki še naprej v igri za neposredno uvrstitev v končnico

Atlanta Hawks pa so se z zmago nad Washington Wizards s 120:116 prvič po letu 2016 uvrstili v končnico prvenstva NBA. Najbolj se je s 33 točkami izkazal Trae Young. Nadaljevanje sezone so si danes priigrali tudi New York Knicks, prvič po letu 2013, zahvaljujoč porazu Boston Celtics. Kelti so s 94:102 klonili proti Cleveland Cavaliers, kar je kratkohlačnikom omogočilo nadaljevanje sezone.

Izidi:

Atlanta Hawks - Washington Wizards 120:116

Brooklyn Nets - San Antonio Spurs 128:116

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 102:94

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 125:107

(Luka Dončić: 33 točk, 8 skokov, 8 podaj za Dallas)

Utah Jazz - Portland Trail Blazers 98:105

Los Angeles Lakers- Houston Rockets 124:122