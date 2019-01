Jezerniki že pripravili velikodušno ponudbo za Davisa

Minuli konec tedna so nas zastopniki Anthonyja Davisa obvestili, da Anthony ne želi podaljšati pogodbe z našo ekipo, ob tem pa je zahteval menjavo. Čeprav smo razočarani nad to odločitvijo, je najpomembnejše za našo organizacijo, da našemu mestu in našim navijačem pripeljemo naslov NBA ter zgradimo ekipo za dolgoročne uspehe. Glede na specifične pogovore o menjavi, bomo to storili po naši volji in naši časovnici. Tista, ki bo imela največ smisla za našo ekipo in ki je ne bodo diktirali tisti izven naše organizacije. Od lige smo tudi zahtevali, da striktno upošteva pravila o nedovoljenih pogajanjih, ki so povezana s tem poslom.

—Uradna izjava New Orleans Pelicansov