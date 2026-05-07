Jezerniki znova gostujejo pri aktualnih prvakih

Prva tekma v Paycom areni ni bila prav nič spodbudna za ambicije jezernikov, da se uvrstijo vsaj v konferenčni finale. Aktualni prvaki, ki znova veljajo za glavne favorite za končno slavje, so bili od varovancev JJ-a Redicka nadigrali s 108:90. Oklahoma se ponaša z najbolj široko klopjo v ligi, na kar kaže tudi dejstvo, da so do zmage prišli ob strelsko slabši predstavi najkoristnejšega igralca lige Shaia Gilgeousa-Alexandra, ki je dosegel vsega 18 točk. Pri košarkarjih iz Kalifornije je znova najbolj blestel zimzeleni LeBron James, ki je ob odsotnosti Luke Dončića strelsko breme znova prevzel na svoja pleča. 41-letnik je dosegel 27 točk, ki jim je dodal še štiri skoke in šest asistenc.