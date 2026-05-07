Jezerniki znova gostujejo pri aktualnih prvakih

Prva tekma v Paycom areni ni bila prav nič spodbudna za ambicije jezernikov, da se uvrstijo vsaj v konferenčni finale. Aktualni prvaki, ki znova veljajo za glavne favorite za končno slavje, so bili od varovancev JJ-a Redicka nadigrali s 108:90. Oklahoma se ponaša z najbolj široko klopjo v ligi, na kar kaže tudi dejstvo, da so do zmage prišli ob strelsko slabši predstavi najkoristnejšega igralca lige Shaia Gilgeousa-Alexandra, ki je dosegel vsega 18 točk. Pri košarkarjih iz Kalifornije je znova najbolj blestel zimzeleni LeBron James, ki je ob odsotnosti Luke Dončića strelsko breme znova prevzel na svoja pleča. 41-letnik je dosegel 27 točk, ki jim je dodal še štiri skoke in šest asistenc.
Jasno, je da bo moral James še vsaj eno tekmo nositi breme, saj se slovenski superzvezdnik zagotovo ne bo vrnil na drugi tekmi, bolj verjetno pa je, da ga bomo videli še na četrtem obračunu. Če si želijo jezerniki presenetiti aktualne prvake bo moral boljšo predstavo pokazati še en povratnik po poškodbi Austin Reaves, ki je na uvodnem obračunu v 36. minutah dosegel vsega osem točk. Po drugem srečanju se serija seli v mesto angelov, kjer bodo 17-kratni prvaki računali na podporo domačih tribun v lovu za mestom v konferenčnem finalu.
