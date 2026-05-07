Košarka

Jezerniki znova gostujejo pri aktualnih prvakih

Oklahoma, 07. 05. 2026 20.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v noči na petek znova gostovali pri Oklahomi v drugem krogu končnice Lige NBA. Jezerniki so na prvi tekmi prepričljivo zgubili, proti aktualnim prvakom pa lovijo izenačenje v zmagah preden se serija preseli v mesto angelov. Varovanci JJ-a Redicka se bodo v bitko znova podali brez poškodovanega Luke Dončića.

FOTO: AP

Prva tekma v Paycom areni ni bila prav nič spodbudna za ambicije jezernikov, da se uvrstijo vsaj v konferenčni finale. Aktualni prvaki, ki znova veljajo za glavne favorite za končno slavje, so bili od varovancev JJ-a Redicka nadigrali s 108:90. Oklahoma se ponaša z najbolj široko klopjo v ligi, na kar kaže tudi dejstvo, da so do zmage prišli ob strelsko slabši predstavi najkoristnejšega igralca lige Shaia Gilgeousa-Alexandra, ki je dosegel vsega 18 točk. Pri košarkarjih iz Kalifornije je znova najbolj blestel zimzeleni LeBron James, ki je ob odsotnosti Luke Dončića strelsko breme znova prevzel na svoja pleča. 41-letnik je dosegel 27 točk, ki jim je dodal še štiri skoke in šest asistenc.

Preberi še 'Če igraš proti prvakom, je nedopustno storiti toliko napak'

Jasno, je da bo moral James še vsaj eno tekmo nositi breme, saj se slovenski superzvezdnik zagotovo ne bo vrnil na drugi tekmi, bolj verjetno pa je, da ga bomo videli še na četrtem obračunu. Če si želijo jezerniki presenetiti aktualne prvake bo moral boljšo predstavo pokazati še en povratnik po poškodbi Austin Reaves, ki je na uvodnem obračunu v 36. minutah dosegel vsega osem točk. Po drugem srečanju se serija seli v mesto angelov, kjer bodo 17-kratni prvaki računali na podporo domačih tribun v lovu za mestom v konferenčnem finalu.

liga nba la lakers oklahoma city thunder luka dončić lebron james druga tekma

Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Legendarni trenutek milijonske izgube ujet v objektiv kamere
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
