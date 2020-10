Jimmy Butler za zgodovino: 'Velik igralec na veliki tekmi'

Jimmy Butler je na tretji tekmi finala postal šele tretji posameznik v celotni zgodovini lige NBA, ki je na tekmi finala vpisal trojni dvojček z vsaj 40 točkami. Pred tem je to uspelo le Jerryju Westu leta 1969 (42 točk, 13 skokov, 12 asistenc) in LeBronu Jamesu leta 2015 (40 točk, 14 skokov, 11 asistenc).

Statistični parameter 'game score' je vsota točk, števila metov, odstotka meta, napadalnih in obrambnih skokov, asistenc, ukradenih žog, blokad, osebnih napak in izgubljenih žog. Torej skoraj vsega, kar košarkarska statistika lahko zajame.

Butler pa je 40 točkam, 11 skokom in 13 asistencam dodal še po dve ukradeni žogi in blokadi. Iz igre je metal kar 70-odstotno (14/20). Ko je bil na parketu, je Miami tekmo dobival za 20 točk. Priljubljeni Jimmy si je v statističnem parametru 'game score' prislužil oceno 42,0, kar je drugi najvišji izkupiček v vsej zgodovini finalnih tekem. Za 0,5 točke boljšega je imel le James na šesti tekmi serije proti Golden State Warriorsem leta 2016.

Poleg tega je Butler po Dwaynu Wadu leta 2006 postal šele drugi košarkar v zgodovini franšize iz Miamija, ki mu je že v prvih treh četrtinah finala uspelo doseči vsaj 30 točk. Impresivno je tudi to, da "Jimbo" v celotni tekmi ni vrgel niti ene trojke. Zadnji košarkar, ki mu je v finalu uspelo doseči vsaj 40 točk brez meta za tri, je bilShaquille O’Nealleta 2002.

Družbena omrežja "zagorela"

"Ni mi mar za statistiko. Ne briga me, res ne. Želim si zmagati in to nam je uspelo," se je na eno najboljših predstav v zgodovini skromno odzval Butler, povsem drugačni pa so bili odzivi preostalih NBA košarkarjev na družbenih omrežjih.