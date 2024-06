Prvič med trenerje in takoj na klop Los Angeles Lakersov

J. J. Redick, ki je stkal zelo dobre odnose s prvim zvezdnikom jezernikov LeBronom Jamesom, se je prejšnji konec tedna srečal z vodstvom Lakersov, ki so mu ponudili mesto glavnega stratega moštva v severnoameriški košarkarski ligi NBA, je objavilo več medijev, vključno z The Athletic in ESPN, kjer dela kot svetovalec. J.J. Redick ima bogato 15-letno kariero v ligi NBA, ki se razteza od 2006 do 2021, vendar nima izkušenj z opravljanjem trenerskega poklica. V aktivni karieri je igral pri Orlandu, Milwaukeeju, Los Angeles Clippers, Philadelphii, New Orleansu in Dallasu.

Za medijsko mrežo ESPN, ki ima zakupljene pravice za prenose tekem lige NBA, dela kot svetovalec od leta 2021. Letos je zaslovel kot avtor podcasta z LeBronom Jamesom, ki je pri jezernikih že vse od leta 2018. Za Lakers je nova razočaranj polna sezona. Prebili so se v končnico, a nato že v prvem krogu izgubili proti lanskim prvakom iz Denverja. Prva žrtev neuspešne sezone je bil trener Darvin Ham, skupaj z njim pa so se poslovili tudi vse člani njegove trenerske ekipe.