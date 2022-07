JJ Redick o kartanju z Dončićem: Najbolj donosen čas v moji karieri

Jalen Brunson je prvič po podpisu donosne pogodbe z New York Knicks in odhodu iz Dallasa, pri katerem je začel svojo profesionalno kariero, javno spregovoril. Bil je gost podkasta The Old Man and the Three, ki ga vodi njegov nekdanji soigralec JJ Redick. Spregovorila sta o njegovem odhodu iz Dallasa, uspehu v lanski končnici lige NBA in o igranju kart na dolgih letih med tekmami. "Jalen in jaz sva sedela skupaj na letalu. Samozavestno lahko povem, da je moj čas z Mavericksi bil daleč najbolj donosen v moji karieri. Jalen je tudi osvojil veliko denarja, ko sem jaz bil tam. Velikokrat sva se pogledala in pomislila, da je prelahko," je veliki ljubitelj kartanja in stav opisal svoj kratek čas v klubu, kjer Luka Dončić kraljuje že štiri leta.