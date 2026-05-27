Joe Mazzulla izbran za trenerja leta v ligi NBA

Za Joa Mazzullo je bila to četrta sezona na klopi Bostona, pred tem pa je v klubu tri leta deloval kot pomočnik trenerja. Trener moštva iz zvezne države Massachusetts je Boston leta 2024 po sušnih 16 letih ponovno popeljal na vrh lige NBA.

Mazzulla, ki bo junija star 38 let, je najmlajši dobitnik nagrade po Philu Johnsonu leta 1975 in četrti član Bostona po Billu Fitchu (1979-80), Tommyju Heinsohnu (1972-73) in Redu Auerbachu (1964-65).

Mazzulla je v štirih sezonah v Bostonu dosegel 238 zmag in doživel 90 porazov, kar je najvišji odstotek v tem obdobju v ligi NBA.