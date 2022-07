Joel Embiid naposled le dobil francosko državljanstvo

Osemindvajsetletni Joel Embiid je od debija v ligi NBA leta 2014 eden najboljših košarkarjev na svetu. Celotno kariero je preživel v dresu Philadelphie, kjer v povprečju dosega 26 točk in 11 skokov na tekmo. Dva metra in 13 centimetrov visoki center je bil lansko sezono s povprečjem 30,6 točke na tekmo najboljši strelec rednega dela, a so ga v končnici pestile poškodbe, Philadelphio pa je v konferenčnem polfinalu izločil Miami.