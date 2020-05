Johnson še vedno za Jordana: LeBronovo poglavje ni zaprto, toda ...

Zadnji ples, ki je v tednih od razglasitve pandemije novega koronavirusa razveseljeval množice navdušencev nad košarko in športom nasploh, je tudi mlajši generaciji predstavil lik in delo Michaela Jordana, ki je še danes za mnoge najboljši košarkar vseh časov. V debato je znani športni komentator Stephen A. Smith povabil tudi Earvina "Magica" Johnsona, legendo Los Angeles Lakersov, kjer je v dvobojih z Boston Celticsi in Larryjem Birdomzaznamoval ero pred Jordanom.

Johnson priznava, da ima LeBron Jamesvse argumente v boju za prestol in da je morda celo dominantnejši košarkar od Jordana, a "Air" za Johnsona ostaja največji vseh časov.

'Ima priložnost, da ujame Jordana'

"Najprej želim povedati, da ne želim ničesar odvzeti LeBronu Jamesu. LeBron je namreč velik košarkar, eden največjih vseh časov. LeBron je zame, ko pomislite na igralca, ki prevladuje v vsem, najverjetneje najboljši vseh časov. A ko govorimo o največjemu v zgodovini, je to še vedno Michael Jordan,"meni Johnson, ki je z Jordanom združil moči na nepozabnih olimpijskih igrah leta 1992 v Barceloni, kjer sta skupaj osvojila zlato kolajno.

Johnson, ki je lani po nesoglasjih z generalnim menedžerjem kluba Robom Pelinkozapustil losangeleške Jezernike, kjer je deloval kot športni direktor, svojemu nasledniku v vrstah kalifornijskega ponosa kljub temu pušča odprta vrata, da pri 35 letih nadaljuje z zbiranjem naslovov in morda še zaostri boj za naziv najboljšega vseh časov.

"LeBronovo poglavje še ni zaprto. Še vedno mora odigrati nekaj košarke, zato ima priložnost, da v prihodnje ujame Jordana in osvoji več naslovov. Sta pa oba velika in oba sta košarko igrala na pravi način. Izboljšala sta soigralce in osvajala naslove,"je sklenil Johnson.