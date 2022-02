Jokić blestel proti Brooklynu

Odmevala je še zmaga Philadelphie nad Chicagom s 119:108. Za Philadelphio je blestel center Joel Embiid, ki je dosegel 40 točk. Še pet več jih je za Chicago dosegel DeMar DeRozan, kar pa ni bilo dovolj za domačo ekipo, ki se trenutno sooča z več poškodbami v svojih vrstah.

Izjemno napadalno predstavo pa so uprizorili prvaki iz Milwaukeeja, ki so s pomočjo 28 točk Giannisa Antetokounmpoja in 27 točk Jrueja Holidaya premagali Los Angeles Clippers s 137:113.

Izidi:

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 108:119

Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 118:105

Denver Nuggets - Brooklyn Nets 124:104

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 98:85

Orlando Magic - Boston Celtics 83:116

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 103:94

(Luka Dončić 18 točk, 11 podaj in 10 skokov v 27:41 minute za Dallas)

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 107:120

LA Clippers - Milwaukee Bucks 113:137