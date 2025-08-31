Jokić blestel z 39 točkami ob tesni zmagi Srbije nad Latvijo

Na EP, ki ga skupaj pripravljajo Latvija, Finska, Poljska in Ciper, je z maksimalnim izkupičkom Srbija druga na lestvici skupine A in si je že zagotovila mesto v osmini finala. To je v tej skupini uspelo še Turčiji, ki je s 95:54 dotolkla Portugalsko in ima na čelu najboljšo razliko v koših, v skupini B v Tampereju pa tudi svetovni prvakinji Nemčiji. Ta je za tretjo zmago Litvo ugnala s 107:88.

V večerni tekmi skupine je Nemčiji s tretjo zmago sledila še Finska, ki je s 85:65 porazila Črno Goro. Lauri Markkanen je z dvojnim dvojčkom, 26 točkami in 13 skoki, vodil nordijsko zasedbo. Tako kot olimpijska podprvakinja Francija ima po dveh tekmah dve zmagi v slovenski skupini tudi Poljska, ki je po napetem boju in 27 točkah Jordana Loyda s 66:64 ugnala Izrael. V skupini C ima dve zmagi le še Grčija, ki je brez zvezdnika Giannisa Antetokounmpa ugnala gostitelja Ciper s 96:69.