Jokić blestel z 39 točkami ob tesni zmagi Srbije nad Latvijo

Na EP, ki ga skupaj pripravljajo Latvija, Finska, Poljska in Ciper, je z maksimalnim izkupičkom Srbija druga na lestvici skupine A in si je že zagotovila mesto v osmini finala. To je v tej skupini uspelo še Turčiji, ki je s 95:54 dotolkla Portugalsko in ima na čelu najboljšo razliko v koših, v skupini B v Tampereju pa tudi svetovni prvakinji Nemčiji. Ta je za tretjo zmago Litvo ugnala s 107:88.
V večerni tekmi skupine je Nemčiji s tretjo zmago sledila še Finska, ki je s 85:65 porazila Črno Goro. Lauri Markkanen je z dvojnim dvojčkom, 26 točkami in 13 skoki, vodil nordijsko zasedbo. Tako kot olimpijska podprvakinja Francija ima po dveh tekmah dve zmagi v slovenski skupini tudi Poljska, ki je po napetem boju in 27 točkah Jordana Loyda s 66:64 ugnala Izrael. V skupini C ima dve zmagi le še Grčija, ki je brez zvezdnika Giannisa Antetokounmpa ugnala gostitelja Ciper s 96:69.
Nemce je do tretje zmage vodil Dennis Schröder s 26 točkami, Franz Wagner jih je dodal 24, v vrstah Litve je bil najbolj učinkovit Rokas Jokubaitis z 20 točkami. Mednarodna košarkarska zveza je po tekmi obsodila rasistične vzklike, usmerjene proti Schröderju, in sporočila, da je storilcu prepovedala vstop na tribune ves čas prvenstva.
Srbija se je v Rigi po dveh prepričljivih zmagah srečala s svojim najresnejšim nasprotnikom doslej. Latvija je v prvih dveh četrtinah držala ritem, izbranci Svetislava Pešića pa so tretjo četrtino končali z 11 točkami prednosti (67:56). Domači košarkarji so v zadnji minuti prišli na -2 (80:82), nato pa je Nikola Jokić ponovno prevzel odgovornost in zadel dva prosta meta za končnih 84:80.
Jokić je tekmo končal z 39 točkami, desetimi skoki in štirimi podajami. Filip Petrušev je dodal 12 točk, Marko Gudurić pa 11, ob tem pa še pet skokov in pet podaj. Davis Bertans je bil najboljši igralec Latvije s 16 točkami in desetimi skoki, Kristaps Porzingis pa je tekmo končal s 14 točkami, šestimi skoki in tremi blokadami.
