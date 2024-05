Jokić bo vendarle nastopil za Srbijo na OI

Srbska javnost orjaku iz Somborja še vedno ni povsem oprostila dejstva, da ni zastopal Srbije na lanskem svetovnem prvenstvu. Kljub njegovi odsotnosti so se rojaki na Filipinih okitili s srebrnim odličjem, s čimer so dokazali, da lahko igrajo tudi brez trikratnega MVP-ja lige NBA.

Minnesota in Indiana po zmagah na sedmih tekmah v konferenčna finala

Minnesota se bo v noči iz petka na soboto ob 2.30 pomerila z Dallasom Luke Dončića . To bo druga tekma finala zahodne konference, ogledali pa si jo boste lahko na Kanalu A in VOYO.

29-letni Srb bo tako imel v primerjavi s prejšnjim letom, ko ga je od reprezentančnih obveznosti oddaljila utrujenost, precej več časa za počitek. Srbski as je namreč lani dejal, da ne želi igrati za izbrano vrsto, v kolikor ni maksimalno pripravljen.

Toda po novih informacijah srbskih novinarjev naj bi košarkar iz Somborja, ki je nazadnje Srbijo predstavljal na evropskem prvenstvu leta 2022, vendarle to poletje zaigral za orle.

"Mislim, da že nekaj časa ve ali bo igral. Vprašanje je le kdaj in kako bo to naznanil. Odločitev že ima v glavi. Mi se zanašamo na to, da bo spočit, ker ne bo igral finala," je dejal nekdanji srbski košarkar Duško Savanović.

Žogico kljub vsemu malce umirja selektor Srbije Svetislav Pešić: "Novinar je objavil 'fake news' (op. a. lažne novice)... Ko bo čas za to, boste dobili prave informacije."

Spomnimo, Srbija bo v Lillu igrala v skupini C, skupaj z zvezdniško zasedbo Združenih držav Amerike, Južnim Sudanom in zmagovalcem kvalifikacijskega turnirja v Portoriku, kjer bodo pot na OI iskale Litva, Italija, Portoriko, Bahrajn, Mehika in Slonokoščena obala.