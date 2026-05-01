Jokić: Če bi bili v Srbiji, bi bili vsi odpuščeni

Denver je izgubil tudi zadnjo tekmo s 98:110, Minnesota pa je zasluženo napredovala in se bo v naslednjem krogu pomerila s San Antonio Spurs. Nikola Jokić ni varčeval s kritikami po šokantnem izpadu. Ne s seboj ne z ekipo. "Bili so agresivni. Izrivali so nas iz položajev, odlično so skakali. Soigralcem nisem uspel ustvarjati prostora, nisem postavljal dobrih blokad, zgrešil sem preveč metov. Preprosto so bili boljši v vseh segmentih igre. Borili smo se, a nismo imeli dovolj," je za ESPN sprva dejal 31-letni Jokić.

Nikola Jokić in Rudy Gobert FOTO: Profimedia

Pri tem je izpostavil tudi enega ključnih razlogov za poraz ... "Rudy Gobert je izjemno močan in fizično dominanten igralec. A ne gre le zanj – praktično vsi njihovi igralci so prihajali do napadalnih skokov. Nismo opravili dobrega dela. Imeli so 19 napadalnih skokov, poleg tega pa smo izgubljali preveč žog. Igrali so se z nami."

Na vprašanje o osebni odgovornosti je bil neposreden ... "Zelo velik del krivde čutim. Moral bi igrati bolje – in moram igrati bolje. Ritem sem ujel šele od tretje tekme naprej, a prve tri bi morale biti na precej višji ravni. Moral bi vključiti soigralce, igrati agresivneje, dosegati točke. Priznati je treba – bili so boljši."

Ekipa Minnesota Timberwolves je tako šokirala favorizirani Denver Nuggets pod vodstvom srbskega zvezdnika Nikole Jokića si s 4:2 v zmagah zagotovila drugi krog proti San Antonio Spurs. Srb in druščina pa odhajajo na predčasni dopust. Vprašanje o morebitnih spremembah v ekipi je zato na mestu.

Denver je namreč doživel nenadejan polom ... In to proti zelo oslabljeni azsedbi Minnesote, kar še bolj peče ... "To ni moja odločitev. Če bi bili v Srbiji, bi verjetno vsi dobili odpoved." Jokić je še opozoril, da je bila obramba Minnesote ključna. "So visoki, dolgi in zelo dobri obrambni igralci. Igrajo po jasnih načelih, stalno so bili tesno ob nas. Nismo jih mogli prebijati, žogo smo prejemali daleč od koša. Zato nismo mogli igrati naše igre."

Tudi pri igri "dva na dva" z Jamalom Murrayem ni videl večjih težav, oziroma vzroka za poraz v seriji proti Minnesoti. "Še vedno verjamem v najino igro. Ustvarjali smo si priložnosti, a včasih moraš pač zadeti. Zgrešeni meti ne pomenijo slabih odločitev. To je liga, kjer ali zadeneš ali zgrešiš – mi pa tokrat nismo zadeli, še posebej za tri točke," je dejal srbski center in podprl trenerja Davida Adelmana.

David Adelman FOTO: AP