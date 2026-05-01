Košarka

Jokić: Če bi bili v Srbiji, bi bili vsi odpuščeni

Denver, 01. 05. 2026 08.25 pred 35 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Nikola Jokić

Nikola Jokić je po izpadu Denver Nuggets proti Minnesoti, bilo je 4:2 v seriji, že v prvem krogu končnice košarkarske lige NBA prevzel odgovornost za neuspeh. Še več. Prepričan je, da bi bili vsi v klubu odpuščeni, če bi se takšen ali podoben neuspeh enak katastrofi, primeril v njegovi rodni Srbiji ...

Denver je izgubil tudi zadnjo tekmo s 98:110, Minnesota pa je zasluženo napredovala in se bo v naslednjem krogu pomerila s San Antonio Spurs. Nikola Jokić ni varčeval s kritikami po šokantnem izpadu. Ne s seboj ne z ekipo. "Bili so agresivni. Izrivali so nas iz položajev, odlično so skakali. Soigralcem nisem uspel ustvarjati prostora, nisem postavljal dobrih blokad, zgrešil sem preveč metov. Preprosto so bili boljši v vseh segmentih igre. Borili smo se, a nismo imeli dovolj," je za ESPN sprva dejal 31-letni Jokić.

Nikola Jokić in Rudy Gobert
FOTO: Profimedia

Pri tem je izpostavil tudi enega ključnih razlogov za poraz ... "Rudy Gobert je izjemno močan in fizično dominanten igralec. A ne gre le zanj – praktično vsi njihovi igralci so prihajali do napadalnih skokov. Nismo opravili dobrega dela. Imeli so 19 napadalnih skokov, poleg tega pa smo izgubljali preveč žog. Igrali so se z nami."

Na vprašanje o osebni odgovornosti je bil neposreden ... "Zelo velik del krivde čutim. Moral bi igrati bolje – in moram igrati bolje. Ritem sem ujel šele od tretje tekme naprej, a prve tri bi morale biti na precej višji ravni. Moral bi vključiti soigralce, igrati agresivneje, dosegati točke. Priznati je treba – bili so boljši."

Ekipa Minnesota Timberwolves je tako šokirala favorizirani Denver Nuggets pod vodstvom srbskega zvezdnika Nikole Jokića si s 4:2 v zmagah zagotovila drugi krog proti San Antonio Spurs. Srb in druščina pa odhajajo na predčasni dopust. Vprašanje o morebitnih spremembah v ekipi je zato na mestu. 

Nikola Jokić in Rudy Gobert
FOTO: AP

Denver je namreč doživel nenadejan polom ... In to proti zelo oslabljeni azsedbi Minnesote, kar še bolj peče ...  "To ni moja odločitev. Če bi bili v Srbiji, bi verjetno vsi dobili odpoved." Jokić je še opozoril, da je bila obramba Minnesote ključna. "So visoki, dolgi in zelo dobri obrambni igralci. Igrajo po jasnih načelih, stalno so bili tesno ob nas. Nismo jih mogli prebijati, žogo smo prejemali daleč od koša. Zato nismo mogli igrati naše igre."

Tudi pri igri "dva na dva" z Jamalom Murrayem ni videl večjih težav, oziroma vzroka za poraz v seriji proti Minnesoti. "Še vedno verjamem v najino igro. Ustvarjali smo si priložnosti, a včasih moraš pač zadeti. Zgrešeni meti ne pomenijo slabih odločitev. To je liga, kjer ali zadeneš ali zgrešiš – mi pa tokrat nismo zadeli, še posebej za tri točke," je dejal srbski center in podprl trenerja Davida Adelmana

David Adelman
FOTO: AP

"Ni kriv, da nismo skakali ali prihajali do žog. On tega ne more početi namesto nas na parketuNi razloga, da bi krivili njega. Odgovornost je na nas." Nikola Jokić je zbrane novinarje, vsaj tiste, ki spremljajo in tudi držijo palce za Denver ob koncu druženja pomoril ... "Želim ostati v Denverju za vedno. Še vedno želim ostati v Denverju za vedno. Tu se nič ni spremenilo. To je moj klub," je zaključil Nikola Jokić in s tem namignil, da bo kmalču podalhjšal pogodbo s klubom iz Kolorada. 

