Jokić: Če ne bomo disciplinirani, bo to kratek finale

Denver je imel še sredi druge četrtine lepih 15 točk naskoka (50:35), a so košarkarji Miamija s preudarno in taktično odlično predstavo v drugem delu tekme pripravili preobrat in na koncu zasluženo slavili s 111:108.

Kljub vnovični izjemni igri prvega zvezdnika 'Zlatih zrn' Nikole Jokića, ki je tekmecu nasul kar 41 točk, to ni bilo dovolj, da bi moštvo iz Kolorada povedlo 2:0 v letošnji finalni seriji. "Če primerjamo obe tekmi, hitro pridemo do zaključka, da na drugi nismo bili dovolj zbrani in disciplinirani. To je finale, ljudje božji, ne pa ena od tekem rednega dela sezone," je na druženju s predstavniki sedme sile uvodoma dejal srbski reprezentančni center in nadaljeval: "Če bomo nadaljevali v podobnem slogu, bo to zelo kratek finale. Miami je predobra in izkušena ekipa, ki kaznuje vsako vašo napako. Videli ste, da tudi po zaostanku 15 točk niso izgubili glav, ampak so nadaljevali v svojem ritmu in prišli do zmage. Vedeli smo, da ne smemo pasti v njihov mlin, a zgodilo se je ravno to."