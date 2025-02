Jokić: Čudno je biti na All Star vikendu brez Dončića

Donovan Mitchell, Luka Dončić in Nikola Jokić na tekmi vseh zvezd leta 2023.

O selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles je bilo napisanega in povedanega že ogromno, svoje mnenje o menjavi pa je zdaj povedal tudi Nikola Jokić: "Zmagali sta obe ekipi. Luka je generacijski talent, ki na veliko ravneh vpliva na igro. V Dallasu je nekaj gradil in mislim, da ga je odhod zabolel. Menjava igralcev sama po sebi ni nič posebnega, ampak ko zamenjaš takšnega igralca, to postane velika stvar," je povedal 29-letni Srb.

Dončić je na tekmi vseh zvezd prvič zaigral leta 2020, Jokić pa že leto pred njim. Zvezdnika sta v preteklih sezonah poskrbela za veliko nepozabnih skupnih trenutkov, srbski zvezdnik pa je priznal, da tokrat zaradi Dončićeve odsotnosti ne bo tako zabavno, kot je bilo v prejšnjih letih. "Čudno je brez njega, vsako leto sva imela dobro noč pred tekmo," je še dodal Jokić.

Letos premierno mini turnir zvezd

V nedeljo bosta najprej odigrana dva polfinala, sledil pa bo finale med obema zmagovalcema. Na glavno tekmo se bosta uvrstili ekipi, ki bosta prvi dosegli 40 točk. Liga NBA s tem preizkuša nov format in se upira postopnemu razvrednotenju prireditve, ki se je v zadnjih letih bolj kot kdaj koli prej sprevrgla v spektakelsko igro brez obrambe.

V novem formatu košarkarji niso več razdeljeni v dve ekipi z 12 igralci, temveč tri ekipe z osmimi košarkarji. Četrto ekipo sestavljajo obetavni talenti.